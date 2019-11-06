"Мадонну Литту" Леонардо представят на выставке в Милане

В миланском музее Польди-Пеццоли 7 ноября открывается выставка "Леонардо и "Мадонна Литта"". Она приурочена к пятисотой годовщине со дня смерти Леонардо да Винчи и стала частью насыщенной культурной программы проекта "Милан - Леонардо - 500". Этот проект подготовили Министерство культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии, территориальный комитет по Милану и Ломбардии и отдел по культуре администрации Милана. Официальный спонсор проекта - банк ВТБ.

- Банк ВТБ как социально-ответственная компания в соответствии со своей стратегией реализует целевые программы по нескольким направлениям. Одна из наших программ - "Культурная страна", в рамках которой банк выступил официальным спонсором выставки в Милане. На ней посетители смогут вновь увидеть картину "Мадонна Литта" великого Леонардо да Винчи в Италии, - рассказала советник президента - председателя правления банка ВТБ Наталия Германова. - Эта работа является одним из самых ценных экспонатов давнего партнера ВТБ - Эрмитажа - и крайне редко покидает музей. Последний раз полотно выставлялось в Милане почти 30 лет назад, в далеком 1990 году.

"Мадонна Литта" ("Мадонна с младенцем") была написана в 1490-х годах, спустя примерно 10 лет после другого шедевра Леонардо - "Мадонны Бенуа" ("Мадонны с цветком"), который также входит в коллекцию Эрмитажа. Свое название картина, на которой Дева Мария кормит младенца Христа грудью, получила по фамилии миланской семьи, в чьем собрании картина находилась в XIX веке. Некоторые исследователи приписывают авторство полотна не самому Леонардо, а его ученикам. Эрмитаж приобрел эту работу у потомка аристократического рода - герцога Антонио Литта - в 1864 году. Директором Эрмитажа в то время был Степан Гедеонов, и он приобрел в Италии четыре произведения Леонардо, заплатив за них 100 тысяч франков.

Наряду с "Мадонной Литта" на выставке в Милане представлены и другие важные работы - более двадцати картин и рисунков Леонардо да Винчи и его ближайших учеников, которые были созданы в последнее двадцатилетие XV века, когда мастер работал при дворе герцога миланского Лодовико Сфорца.

В преддверии выставки в здании музея Польди-Пеццоли прошел пресс-показ, в котором приняли участие президент Художественного фонда Польди-Пеццоли Джан Джакомо Аттолико Тривульцио, советник по культуре региона Ломбардия Стефано Бруно Галли, советник по культуре города Милан Филипп Дель Корно, директор Музея Польди-Пеццоли Анналиса Занни, куратор выставки от Польди-Пеццоли Пьетро Марании, президент Фонда Bracco Диана Бракко. Банк ВТБ представила Наталия Германова.

- Выставка в Милане является одним из событий, символизирующих партнерство двух стран - Италии и России. Мы, как банк, гордимся, что помогаем сохранять мировое культурное наследие, - отмечает Наталия Германова. - В 2019 году ВТБ поддержал открытие экспозиции "Гости из Неаполя. Артемизия Джентилески и современники" в ГМИИ им. А.С. Пушкина.

А уже в 2020 году в рамках сотрудничества банка с Пушкинским музеем откроется еще одна масштабная выставка картин, доставленных в Москву из Музея Каподимонте в Неаполе. Благодаря этой экспозиции жители и гости российской столицы смогут увидеть значимые полотна итальянских художников и ближе познакомиться с культурой Италии.

Выставка "Леонардо и "Мадонна Литта" продлится с 7 ноября 2019 года до 10 февраля 2020 года, после чего "Мадонна Литта" вернется в Эрмитаж.