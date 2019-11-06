Малайзия стала основным перевалочным пунктом для террористов, направляющихся из стран Ближнего Востока в страны Юго-Восточной Азии. Об этом заявил заместитель руководителя специального антитеррористического управления полиции Аюб Хан. И подкрепил свои слова цифрами.

За минувшие шесть лет спецслужбы Малайзии задержали 38 боевиков. Кроме того, было предотвращено 25 терактов. Одна из главных причин такого положения дел - отсутствие или же облегченный визовый режим с большинством государств Ближнего Востока и Африки, отметили в правоохранительных органах Малайзии.