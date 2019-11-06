Новости

У 19-летней дочери Ларисы Гузеевой диагностирован рак 21:52
Причастность задержанного к убийству главы ЦПЭ Ингушетии не подтвердилась 21:37
Медведев уволил замруководителя Росавиации 21:14
Катрин Денев перенесла инсульт 20:59
Российский турист пропал на турецком курорте 20:59
Путин приедет на съезд "Единой России" 20:54
"Аэрофлот" вернул владельцам золотых карт доступ к ВИП-залам трех аэропортов 20:41
Росавиация внепланово проверила авиакомпанию Azur Air 20:30
Toyota представила гоночный бизнес-седан Avalon 20:30
Задержан подозреваемый в причастности к убийству майора из Ингушетии 20:13
СМИ: Власти Кипра аннулировали гражданство девяти россиян 19:58
АвтоВАЗ назвал самый популярный автомобиль в 2019 году 19:24
Украина ввела эмбарго на ввоз списанных вагонов из России 19:14
ЦБ ожидает роста доходов населения на фоне замедления инфляции 19:05
Правительство распространило льготную ипотеку на семьи с детьми-инвалидами 19:00
В Крыму суд арестовал задержанного за мошенничество адвоката 18:48
Стрельба с двух колес: китайский мотоспецназ сняли на видео 18:38
Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам 18:29
В Соликамске уволят руководство колонии, где погиб заключенный 18:27
В Крыму с теплохода "Жан Жорес" подняли 61 тысячу снарядов 18:25
В России стартовало производство нового Toyota RAV4 18:18
В Москве до конца года отремонтируют 1200 крыш жилых домов 18:10
Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля 18:06
В Кемерове совершено покушение на известного адвоката 18:03
Капитан БК "Локомотив-Кубань" пропустит матчи из-за травмы 17:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
06.11.2019 21:14
Рубрика: Власть

Медведев уволил замруководителя Росавиации

Заместитель руководителя Росавиации Александр Ведерников освобожден от своей должности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Основанием для такого кадрового решения стало собственное желание уволенного чиновника.

Медведев освободил Логинова от должности замглавы Минприроды РФ

"Освободить Ведерникова Александра Викторовича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по его просьбе", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Ведерников входил в состав коллегии Росавиации. Всего у главы ведомства шесть заместителей.

Росавиация внепланово проверила авиакомпанию Azur Air
Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Правительство Минтранс Росавиация
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Задержан подозреваемый в причастности к убийству майора из Ингушетии
СМИ: Власти Кипра аннулировали гражданство девяти россиян
"Газпром" назвал условия для заключения контракта с Киевом на транзит газа
Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
Зеленский раскритиковал завод в Харькове за выпуск одного танка за 10 лет