Медведев уволил замруководителя Росавиации

Заместитель руководителя Росавиации Александр Ведерников освобожден от своей должности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Основанием для такого кадрового решения стало собственное желание уволенного чиновника.

"Освободить Ведерникова Александра Викторовича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по его просьбе", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Ведерников входил в состав коллегии Росавиации. Всего у главы ведомства шесть заместителей.