Минприроды назначило временного куратора "мусорной" реформы

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Владимир Логинов, который курировал "мусорную" реформу, написал заявление по собственному желанию.

Вместо него "мусорной" реформой, а также озером Байкал и департаментом охраны окружающей среды и госрегулирования в сфере ТКО будет заниматься статс-секретарь, замминистра природных ресурсов и экологии Светлана Радченко. Об этом сообщило Минприроды.

Сейчас Светлана Радченко курирует вопросы нормотворчества, взаимодействия министерства с федеральными органами исполнительной власти по совершенствованию законодательства, а также с обеими палатами российского парламента.

При этом в ведомстве уточнили, что ждут скорейшего решения правительства, которое должно определить нового заместителя, курирующего стратегический блок по реформе ТКО.