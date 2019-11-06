Минск приглашает на вечер памяти Арно Бабаджаняна

Звуки звонкоголосых песен народного артиста СССР Арно Бабаджаняна наполнят зал белорусской филармонии 6 ноября на авторском вечере памяти этого выдающего композитора, пианиста и педагога.

Программу "Верни мне музыку", в которую вошли такие шлягеры минувшего столетия, как "Королева красоты", "Свадьба", "Не спеши", "Чертово колесо", "Лучший город земли", "Ноктюрн", представит академический оркестр под руководством Михаила Козинца и лауреаты международных конкурсов Игорь Задорожный, Андрей Колосов, Анастасия Рачицкая и Наталья Брацловская, информирует БЕЛТА.

Сюрпризом для публики, убеждены музыкальные критики, станет участие в концерте популярного баритона Новосибирского театра оперы и балета Карена Мовсесяна и обладателя первых премий международных вокальных конкурсов, великолепного, полного лиризма, глубины бархатного бас-баритона москвича Николая Рябухи.

Встреча с музыкальным наследием уникального армянского самородка, столетие со дня рождения которого будет отмечаться в 2021 году, стала результатом сотрудничества международного фонда памяти Арно Бабаджаняна, учредителя Международной музыкальной премии Евразийского экономического союза BelBrand Award и Белорусской государственной филармонии.

В три года, по воспоминаниям биографов маэстро, будущий композитор начал фантазировать на старой домашней фисгармонии, а еще через два года на одаренного мальчугана обратил внимание прославленный советский композитор Арам Хачатурян. Уже в девять лет Арно написал популярный "Пионерский марш", а в 12 лет получил свой первый приз на конкурсе молодых музыкантов, где исполнил Четвертую сонату Людвига ван Бетховена и "Рондо-каприччиозо" Феликса Мендельсона.

Всемирную популярность приобрели его броские и виртуозные сочинения для двух роялей, созданные в соавторстве с Александром Арутюняном ("Армянская рапсодия", "Праздничная" - с ударными инструментами).

Творчество Бабаджаняна неразрывно связано с поэтом Робертом Рождественским и народным артистом СССР Муслимом Магомаевым. Многое было создано композитором и в области инструментального джаза, музыкально-театральных жанров. Им написаны мюзиклы "Дядя Багдасар", "Невеста с Севера", "В горах мое сердце".