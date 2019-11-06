Мой старый iPhone 5 перестал работать. Что делать?

3 ноября из-за несовместимости с обновленным форматом GPS смартфоны iPhone 5, владельцы которых не обновили iOS до версии 10.3.4, лишились доступа к самым важным функциям - браузеру, App Store, почтовому клиенту, iCloud.

Обновление самой операционной системы "по воздуху" после 3 ноября также стало невозможным, однако установить необходимую версию iOS на iPhone 5 все-таки можно. Сайт Apple приводит подробные инструкции на этот счет.

Сначала нужно создать актуальную резервную копию. Для этого необходимо подключить смартфон к компьютеру на базе Windows или macOS и запустить iTunes (или воспользоваться Finder, если на компьютере установлена свежайшая macOS Catalina 10.15), дождаться, пока смартфон отобразится в программе, и нажать кнопку "Создать копию сейчас". Если нужно сохранить данные программ "Здоровье" и "Активность", то необходимо поставить флажок напротив параметра "Шифровать резервную копию".

После этого локальная копия iPhone 5 будет сохранена на компьютере. Теперь необходимо отключить смартфон, удерживая кнопку питания, после чего перевести его в режим DFU, удерживая одновременно кнопку питания и Home на протяжении пяти секунд.

Затем, в iTunes или Finder нужно выбрать пункт "Восстановить iPhone", после чего произойдет загрузка свежей версии iOS и восстановление данных из локальной резервной копии.