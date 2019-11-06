Кто придет к детям на утренник?

Практика, которая зародилась в регионах России пару лет назад, дошла до столицы - теперь московским школам и детсадам запретят нанимать за деньги профессиональных актеров на новогодние утренники. Все придется делать либо своими силами, либо никак. А что думают о новации наши читатели?

Олег Усачев, журналист, многодетный отец:

- Я уже раз 20 бывал на утренниках, и мне жаль воспитателей, которые примеряют на себя роли новогодних персонажей. Я не уверен, что им доплачивают за такую нагрузку. Родителям-то все равно, кто пляшет возле елки, а дети узнают своих воспитателей, особенно если "Дедушка" женским голосом разговаривает. Какая уж тут сказка?!

Владимир Радивилов, заслуженный артист Беларуси, главный Дед Мороз страны:

- Я за профессиональных Дедов Морозов. Знаю, что в Москве на Воробьевых горах есть даже специальная студия, где обучают Дедов Морозов и Снегурочек, как себя вести, как и что говорить. Заправляет всем этим главный Дед Мороз, и мы с ним знакомы, он приезжал к нам в Беловежскую пущу. А у нас в Минске мне как-то довелось быть членом жюри конкурса Дедов Морозов и Снегурочек, и мы тогда отобрали отличные пары. Мне кажется, такие соревнования - хороший задел. Это ведь очень непростая работа, и здесь нужен подготовленный артист, который любит детей. Ребята должны почувствовать его доброту и улыбку. Он сказочник, который располагает к себе маленьких зрителей, у него всегда в запасе шутки, прибаутки и песни, он готов взять на себя детскую аудиторию. Знаю, что иногда в детских садах нянечки одеваются Дедами Морозами или студентов на эти роли приглашают, но это не дело. Все-таки мы говорим о сказочном персонаже, в которого верят не только дети, но и взрослые.

Надежда Великая, сотрудник Минского горисполкома:

- У нас нет запретов приглашать артистов в садики и школы. Но организаторы праздников со стороны должны иметь право работать с детьми и согласовать программы мероприятий, которые будут соответствовать требованиям по возрасту и по содержанию. Если же школа самостоятельно ставит спектакль и приглашает на роль Деда Мороза артиста, который согласен выступать безвозмездно, почему бы и нет. Но если платно, тогда нужен специальный договор.

Александр Куль, белорусский баскетболист и тренер:

- Я родился и до 11 лет жил в деревне Боровка Верхнедвинского района. И помню, что в нашу школу никогда не приглашали артистов со стороны. В Деда Мороза всегда переодевался кто-то из учителей. Если честно, до сих пор не знаю, кто это был. Когда человек с душой играл свою роль, мы, дети, воспринимали его как самого настоящего Деда Мороза. И это совершенно не разрушало наше представление о новогодней сказке.