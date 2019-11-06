МВД готовит меры по отключению сотовой связи в тюрьмах

Несколько дней назад министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в режиме видеоконференцсвязи провел коллегию ведомства, посвященную раскрытию преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

На заседании министр отметил, что криминалитет все активнее берет на вооружение новейшие технологии. "В прошлом году число противоправных деяний, совершенных с применением информационных технологий, увеличилось в два раза, в январе-сентябре текущего года - почти на 70 процентов", - сообщил Владимир Колокольцев.

Известный факт: немало телефонных мошенничеств совершается заключенными. Конечно, сидельцам запрещено иметь на руках сотовые телефоны, но нелегальная связь в казенных домах есть.

Как сообщают СМИ, коллегия поручила органам МВД проработать до 30 июля вопрос об установке блокираторов сигнала сотовой связи на территории учреждений уголовно-исполнительной системы. Естественно, проблему необходимо решать сообща сразу нескольким ведомствам, ряд вопросов выходит за рамки компетенции МВД, поэтому работу должны сообща вести и ФСБ, и Федеральная служба исполнения наказаний, и Роскомнадзор.

Сам по себе вопрос блокирования сотового сигнала в тюрьмах обсуждается очень давно, были испробованы разные способы: глушилки, специальные материалы для строительства тюрем и т.п. Несколько раз уже заявлялось о полном решении проблемы. Однако, как показывала практика, тюрьма оставалась на связи. По словам экспертов, технически решить проблему можно через сотовых операторов, обязав их отключать любые сигналы (кроме, возможно, специально разрешенных номеров, принадлежащих администрации), поступающие с территории казенных домов. Но для этого, по словам экспертов, необходимы законодательные изменения.