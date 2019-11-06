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06.11.2019 17:32
Рубрика: Культура

На аукционе поднятый со дна Балтики царский алкоголь оценили в $6 млн

Текст: Александр Саможнев

При продаже с аукциона 900 бутылок элитного столетнего алкоголя с драматической историей можно выручить 6 миллионов долларов, сообщает радиостанция Sputnik.

Фото: Скриншот YouTube
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Ранее стало известно о том, что с затонувшего в Балтийском море судна шведские дайверы подняли сотни бутылок элитного коньяка и ликера, отправленного, по некоторым данным, в Россию из Франции через нейтральные воды Швеции. 19 мая 1917 года шведский пароход S/S Kyros взял курс на Петроград с 50 ящиками коньяка и 15 ящиками ликера. Алкоголь предназначался для приближенных последнего российского царя Николая II.

Фото: GoNintendoTweet/Twitter
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Однако в районе Аландских островов в сегодняшней Финляндии судно было потоплено немецкой подводной лодкой UC-58, так как в то время перевозка спиртного считалась контрабандой. По счастливой случайности экипаж подобрал другой корабль и доставил в Швецию. А алкоголь остался на дне Балтийского моря. Затонувшее судно находится в финляндской экономической зоне, в этой связи любой человек имеет право поднять груз на поверхность.

Хотя место кораблекрушение было обнаружено около двадцати лет назад, успешная спасательная операция Ocean X Sweden и Icelandic Ocean Research на борту исследовательского судна Deepsea Worker произошла совсем недавно. Одна из причин заключается в том, что на протяжении многих лет затонувший корабль был сплющен рыболовными тралами и стал представлять опасность для дайверов. "Мы нашли не только редкий коньяк и ликер, но и часть истории бывшей имперской России", - говорится в заявлении представителей Ocean X Team.

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