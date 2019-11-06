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06.11.2019 15:05
Рубрика: В мире

На Украине возбудили дело против мэра Киева Виталия Кличко

Текст: Александр Саможнев
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, сообщает информагентство "Украинские новости".

По данным источников издания, НАБУ внесло сведения о заведении дела в Единый реестр досудебных расследований по требованию Высшего антикоррупционного суда. Дело возбуждено на основании заявления депутатов Киевского городского совета. Они подозревают Кличко в злоупотреблении властью и хищении средств при реконструкции Шулявского моста. В жалобе утверждается, что Кличко вместе с членами городской администрации и должностными лицами Киевского строительного предприятия могли использовать бюджетные средства в завышенных размерах.

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Кроме того, депутаты подозревают градоначальника в содействии незаконному обогащению частных лиц за счет городской казны в особо крупных размерах. Речь, в том числе, идет о самовольном захвате земельных участков, несанкционированной застройке и реконструкции жилых и нежилых зданий в Киеве. Позже в суд поступило заявление о бездействии НАБУ в расследовании возможных правонарушений Кличко и его заместителей.

Напомним, в июле текущего года офис президента Украины потребовал от кабинета министров уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Соответствующее письменное представление в кабмин направил глава офиса Андрей Богдан. Проведение внеочередных выборов Киевского городского главы депутатов городского совета назначено на 8 декабря.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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