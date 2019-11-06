Набиуллина: ЦБ усилит надзор за банками в сфере защиты персональных данных

Центробанк намерен усилить надзор за кредитными организациями для улучшения защиты персональных данных клиентов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.

"Будем усиливать надзор и проверки, чтобы банки организовывали защиту персональных данных", - сказала она, отвечая на вопросы сенаторов.

По мнению главы ЦБ, назрел системный подход к решению данной проблемы.

Напомним, месяц назад Сбербанк завершил внутреннее расследование, связанное с попыткой хищения клиентской базы. А буквально накануне стало известно о том, что данные владельцев карт "Альфа-банка" и клиентов "АльфаСтрахования" продаются на специализированном форуме.