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06.11.2019 12:19
Рубрика: Экономика

Набиуллина: ЦБ усилит надзор за банками в сфере защиты персональных данных

Текст: Галина Мисливская

Центробанк намерен усилить надзор за кредитными организациями для улучшения защиты персональных данных клиентов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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"Будем усиливать надзор и проверки, чтобы банки организовывали защиту персональных данных", - сказала она, отвечая на вопросы сенаторов.

По мнению главы ЦБ, назрел системный подход к решению данной проблемы.

Напомним, месяц назад Сбербанк завершил внутреннее расследование, связанное с попыткой хищения клиентской базы. А буквально накануне стало известно о том, что данные владельцев карт "Альфа-банка" и клиентов "АльфаСтрахования" продаются на специализированном форуме.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк Законодательная власть Совет Федерации
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