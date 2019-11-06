Уже третье по счету российское дерби в рамках регулярного чемпионата Евролиги состоится сегодня на берегах Невы. В рамках седьмого тура питерский "Зенит" принимает подмосковные "Химки". Действующий обладатель трофея и лидер нынешних соревнований ЦСКА завтра на выезде встретится с французской командой АСВЕЛ (Виллербанн).

Интересно, что в минувшее трансферное межсезонье "Зенит" и "Химки" обменялись игроками, выступавшими за сборную России на чемпионате мира-2019 в Китае. Из Подмосковья в Северную Пальмиру отправился форвард Андрей Зубков, а обратный путь проделал его коллега по амплуа Сергей Карасев.

Увы, Зубков пока травмирован, он получил повреждение приводящей мышцы бедра, его возвращение в строй состоится ориентировочно в конце декабря. Что касается Карасева, то он в "Химках" пока мало заметен, получает немного игрового времени и в матчах Евролиги пока набрал всего лишь пять очков. Явно, совсем другого ждали от этих переходов наставник питерцев Жоан Пласа и рулевой химчан Римас Куртинайтис.

Дебютанту главного Еврокубка "Зениту" надо выбираться из подвала турнирной таблицы (пока 2 победы - 4 неудачи), реабилитироваться перед болельщиками за недавнее гостевое поражение в овертайме от казахстанской "Астаны" на выезде.

Подмосковная команда с показателем "4-2" идет в лидирующей группе клубного чемпионата Старого Света, но для борьбы за место в плей-офф, куда попадут восемь участников из 18, нужно не снижать темпа и не допускать неожиданных осечек наподобие той, что произошла с химчанами в предыдущем туре, когда они потерпели фиаско в выездном матче с сербской "Црвеной Звездой".

- Наш предстоящий соперник "Зенит" - хорошая команда, но они по-разному выступают в Евролиге и Единой лиге, - считает наставник БК "Химки" Римас Куртинайтис. - В нашем внутреннем турнире питерцам явно мешает отсутствие Зубкова, а вот в Евролиге дебютант турнира уже успел обыграть на выезде литовский "Жальгирис" и плотно сопротивлялся ЦСКА на протяжении 32-33 минут. Мне кажется, "Зенит" исповедует оборонительный стиль, свойственный многим именно испанским клубам. Мы к этому готовы. Подходим к матчу с почти полным составом, нет только Егора Вяльцева и Тимофея Мозгова.

Тем временем лидер команды и ее лучший бомбардир Алексей Швед включен в список полусотни игроков Евролиги, претендующих на попадание в символическую сборную турнира 2010-х. Голосование начнется уже в следующем году и растянется на десять недель. Определят лучших болельщики, сами баскетболисты, тренеры и спортивные журналисты.

Во втором по значимости Еврокубке начался второй круг. "Локомотив-Кубань" в шестом туре группы "С" дома уступил "Летувос Ритас" - 82:87. Теперь эти команды делят заветное четвертое место, позволяющее отобраться в плей-офф.

Где будем смотреть

7 ноября, четверг, "Матч! Страна"

19.55 "Зенит" СПб - "Химки". Прямая трансляция.

8 ноября, пятница, "Матч ТВ"

22.40 АСВЕЛ (Франция) - ЦСКА. Прямая трансляция.