Назван симптом, на который до диагноза жалуются люди с раком печени

Один из самых распространенных признаков заболевания связан с приемом пищи. Как рассказали специалисты центра Исследования рака Великобритании (Cancer Research UK), растущая опухоль повышает давление в печени.

В результате жидкость из вен начинает вытесняться в брюшную полость. Так быстрее появляется чувство сытости, и, возможно, ощущается вздутие живота. То есть, если вы съели мало еды и быстро насытились - это тревожный сигнал.

Среди других симптомов прогрессирующего недуга - пожелтение кожи, сильная слабость, "необъяснимая" потеря веса.

Одними из главных провокаторов рака печени специалисты назвали курение, употребление большого количества алкоголя и лишний вес.