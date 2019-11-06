Названы три ориентира китайско-французского сотрудничества

Главы государств в этом году уже несколько раз встречались, и наметили планы по развитию двусторонних отношений. В рамках нынешнего госвизита в Китай Эммануэль Макрон прибыл в Шанхай для участия во Второй Китайской международной импортной выставке, что свидетельствует о большом значении для Парижа диалога с Пекином. Он выразил большое желание использовать возможности, предоставленные расширением внешней открытости Китая.

В ходе визита главу французского государства также сопровождают новый торговый комиссар ЕС, министр образования Германии и другие высокопоставленные европейские чиновники. Это свидетельствует о единстве в интересах китайско-французского сотрудничества и сотрудничества между Китаем и ЕС.

В ходе визита Эммануэля Макрона в Китай и ЕС подписали совместное заявление о переговорах по защите географических указаний и сотрудничеству по этому вопросу между сторонами. Это говорит о том, что повышение уровня китайско-французских отношений также стимулирует комплексное развитие китайско-европейских отношений.

Стоит напомнить, что Франция установила дипотношения с КНР раньше других ведущих западных стран - в этом году отмечается их 55-летие. Китайско-французские связи давно играют показательную роль в отношениях между мировыми державами.

Во Франции есть пословица: "Судьба человека - в его руках". В Китае уверены в том, что счастье приходит ценой усилий. На фоне сложной и изменчивой международной ситуации Китай и Франция в качестве ведущих стран мира, берут на себя ответственность за происходящее на планете. Они должны активизировать сотрудничество, урегулировать разногласия и реальными действиями продвигать развитие китайско-французских и китайско-европейских отношений. Сторонам необходимо внести свой вклад в защиту мультилатерализма, создание сбалансированного, открытого и инклюзивного международного порядка.