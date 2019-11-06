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06.11.2019 06:27
Рубрика: В мире

Не менее 15 человек погибли в перестрелке на юге Таиланда

Неизвестные атаковали один из КПП в провинции Яла на юге Таиланда. В результате случившегося 15 человек погибли. Еще четверо получили ранения.

Фото: REUTERS
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Нападавшие применили взрывчатку и рассыпали на проезжей части гвозди, чтобы уйти от преследования, передает Reuters.

Как рассказал представитель службы безопасности региона, нападение может быть организовано повстанцами. По его словам, оно является одной из самых крупных атак за последнее время.

Боевики добиваются отделения региона и создания султаната на мусульманском юге Таиланда с 2004 года. За это время жертвами конфликта стали семь тысяч человек.

В мире Юго-Восточная Азия Таиланд
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