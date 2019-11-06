Небензя: Россия готова к расширению взаимовыгодных отношений с БиГ

Высокий представитель (ВП) по Боснии и Герцеговине Валентин Инцко, имеющий хроническую предвзятость к боснийским сербам и хорватам, стремится необоснованно возложить вину за все переживаемые страной трудности на их лидеров. Об этом в ходе заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в БиГ заявил постоянный представитель России Василий Небензя.

Постпред РФ при ООН призвал коллег по Совету Безопасности и Руководящему комитету Совета по выполнению мирного соглашения активизировать продвижение к закрытию Аппарата ВП (АВП) в Сараево. "Обращаем внимание на настоятельную необходимость следования ВП своему мандату, - указал он. - Валентин Инцко не уполномочен заниматься лоббированием в пользу европейской и евроатлантической интеграции Сараево. Этим же спешно занялась и новая глава миссии ОБСЕ в БиГ, организовав семинар, на котором агитировала за скорейшее вступление страны в НАТО. Складывается впечатление, что у БиГ нет иных забот, кроме скорейшего вступления в НАТО. По иронии судьбы европовестка отодвинута на задний план. Неужели не очевидно, что в стране отсутствует консенсус на этот счет? Считаем недопустимым игнорировать принцип консенсусного принятия решений президиумом БиГ в сфере внешней политики".

Василий Небензя обратил внимание на созданные правительством Республики Сербской независимые международные комиссии по расследованию преступлений против всех народов в районе Сребреницы и против сербов в Сараево в 1991-1995 годах.

"Непонятно, почему ВП их чуть ли не демонизирует, - отметил дипломат. - Исходим из того, что их формирование напрямую вызвано известными изъянами в деятельности МТБЮ и Международного остаточного механизма трибуналов, по поводу которых российской стороной неоднократно высказывались серьезные озабоченности. Выводы комиссий призваны пролить свет на целую серию тягчайших военных преступлений, по необъяснимым причинам оставленных МТБЮ без внимания. Пользуясь случаем, хотели бы ориентировать всех членов Совета на очередной доклад правительства Республики Сербской по ситуации в БиГ, содержащий заслуживающую пристального внимания фактуру по этой и другим актуальным темам".

Постпред РФ при ООН сделал акцент на том, что Россия продолжит делать максимум для того, чтобы сербы, хорваты и бошняки подходили к решению всех проблем в БиГ сообща, на заложенной Дейтоном прочной и сбалансированной основе, которая постулирует равенство трех государствообразующих народов. "Готовы к дальнейшему расширению взаимовыгодных отношений с БиГ на представляющих обоюдный интерес направлениях, - констатировал он. - Соответствующие заверения были, в частности, даны председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым в ходе встречи с членом Президиума БиГ Милорадом Додиком в Белграде 19 октября с.г. Открыты к взаимоуважительному сотрудничеству с представителями всех политических сил. Надеемся, что наша совместная с боснийцами работа будет способствовать продвижению постконфликтного урегулирования, социально-экономическому развитию и сохранению культурного многообразия в БиГ и на Балканах в целом".

Между тем

Следует учитывать, что экспансия НАТО на Балканы продолжается. В прицеле Брюсселя в настоящее время находится, прежде всего, Босния и Герцеговина, где посредством подконтрольных Западу СМИ и НПО проводится массовая обработка населения, в рамках которой местным жителям пытаются объяснить миролюбивую сущность Североатлантического альянса. При этом на Западе уже открыто говорят о том, что главной проблемой для реализации их замыслов в БиГ является исключительно сербский член боснийского Президиума Милорад Додик, считающий, что в условиях нарастающей международной конфронтации крайне важно придерживаться военного нейтралитета, чтобы не стать марионеткой глобальных игроков, пытающихся вести войны чужими руками. Их не смущает и то, что аналогичной точки зрения придерживается и премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович, который акцентирует внимание на том факте, что натовцы осуществляли бомбардировки РС и Сербии, убивали сербских детей, разрушали Республику Сербскую.

В связи с продолжающимися рассуждениями о позиции России в отношении евроатлантической интеграции Боснии и Герцеговины (БиГ) посольство РФ в Сараево внесло окончательную ясность в этот вопрос.

"Подчеркиваем, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Боснии и Герцеговины, не имела и не имеет подобных намерений. В подобных категориях мы не работаем в принципе, с уважением относимся к суверенной воле народов, - заявили в российской дипмиссии. - В то же время с сожалением отмечаем непрекращающиеся попытки втянуть народы БиГ в орбиту военно-политического североатлантического альянса. Хотели бы обратить внимание на то, что все, кто знаком с реальной ситуацией в современной БиГ, не могут не видеть отсутствия даже признаков консенсуса в местном обществе относительно вступления в НАТО. Очевидно, что один из государствообразующих народов выступает против членства в этом военном блоке, не забыл той пагубной роли, которую сыграл альянс в ходе конфликтов в БиГ и Косово в 1995 и 1999 годах, выступает против интеграции в НАТО, что, с точки зрения логики и здравого смысла, вполне понятно. Убеждены, что искусственное втягивание Боснии и Герцеговины в евроатлантическую орбиту подрывает внутриполитическую стабильность, создает здесь новые разделительные линии, идет вразрез логике Дейтонского мирного соглашения, предусматривающего принятие жизненного важных решений исключительно на основании консенсуса трех государствообразующих народов".