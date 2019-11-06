Диетологи рассказали, как есть все подряд и не толстеть

"Есть все подряд и при этом терять вес - мечта каждого, кто вечно мучается с парой лишних кило. Со "всеядной" диетой это возможно. В то время как многие диетологи полностью исключают углеводы или жиры из рациона, здесь все дозволено - в определенных дозах", - так немецкий таблоид Bild описывает чудо-диету эксперта Марион Грилльпарцер. Фрау Грилльпарцер называет себя "экотрофологом", то есть специалистом по "экологичному домашнему питанию".

Как пишет издание, "организму надо давать все, что ему необходимо, тогда он будет избавляться от того, что ему не нужно - жировых отложений". В общем, позволено все, но в конкретной комбинации, по формуле "1-2-3": одна часть углеводов, две части белков и три части овощей. Углеводы допускаются в виде натурального риса, ржаного хлеба, пасты "аль денте" (от итальянского выражения "на зубок", то есть по ощущениям как будто слегка недоваренной) или картошки в мундире. Наряду с овощами приветствуются яблоки, ягоды и цитрусовые.

Впрочем, автор немного лукавит, и кое-что из "всеядной" диеты все же придется исключить, например - мягкие сорта пшеницы, дешевые растительные жиры, колбасу и газировку.

Как это работает? В первые два дня "сжигания жиров" вам придется посидеть на воде, чае, зеленом смузи и теплых супах. Затем нужно перейти на трехразовое питание, принимая по 600 граммов пищи, чтобы "правильно наполнять желудок". Перекусы в виде овощей разрешаются между приемами пищи.

Время от времени - максимум три раза в неделю - следует исключать по вечерам либо утрам углеводы. Задумка состоит в том, чтобы создать 16-часовой разгрузочный день, особенно если накануне вы "согрешили" с углеводами. Если пару раз в неделю вы все-таки уступите соблазну и отведаете спагетти с соусом Болоньезе, то ничего смертельного не случится. Но заедать стресс шоколадками или уплетать белый хлеб с вареньем все же не стоит.

"Программа должна сделать вас сытыми и счастливыми", - заключает Bild.

Грилльпарцер уверяет, что прогресс будет заметен уже через четыре недели. А главное - переключиться с телевизора на подвижный образ жизни.