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06.11.2019 17:42
Рубрика: В мире

Диетологи рассказали, как есть все подряд и не толстеть

Текст: Марина Алешина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Есть все подряд и при этом терять вес - мечта каждого, кто вечно мучается с парой лишних кило. Со "всеядной" диетой это возможно. В то время как многие диетологи полностью исключают углеводы или жиры из рациона, здесь все дозволено - в определенных дозах", - так немецкий таблоид Bild описывает чудо-диету эксперта Марион Грилльпарцер. Фрау Грилльпарцер называет себя "экотрофологом", то есть специалистом по "экологичному домашнему питанию".

Фото: pixabay.com
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Как пишет издание, "организму надо давать все, что ему необходимо, тогда он будет избавляться от того, что ему не нужно - жировых отложений". В общем, позволено все, но в конкретной комбинации, по формуле "1-2-3": одна часть углеводов, две части белков и три части овощей. Углеводы допускаются в виде натурального риса, ржаного хлеба, пасты "аль денте" (от итальянского выражения "на зубок", то есть по ощущениям как будто слегка недоваренной) или картошки в мундире. Наряду с овощами приветствуются яблоки, ягоды и цитрусовые.

Впрочем, автор немного лукавит, и кое-что из "всеядной" диеты все же придется исключить, например - мягкие сорта пшеницы, дешевые растительные жиры, колбасу и газировку.

Как это работает? В первые два дня "сжигания жиров" вам придется посидеть на воде, чае, зеленом смузи и теплых супах. Затем нужно перейти на трехразовое питание, принимая по 600 граммов пищи, чтобы "правильно наполнять желудок". Перекусы в виде овощей разрешаются между приемами пищи.

Фото: Reuters
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Время от времени - максимум три раза в неделю - следует исключать по вечерам либо утрам углеводы. Задумка состоит в том, чтобы создать 16-часовой разгрузочный день, особенно если накануне вы "согрешили" с углеводами. Если пару раз в неделю вы все-таки уступите соблазну и отведаете спагетти с соусом Болоньезе, то ничего смертельного не случится. Но заедать стресс шоколадками или уплетать белый хлеб с вареньем все же не стоит.

"Программа должна сделать вас сытыми и счастливыми", - заключает Bild.

Грилльпарцер уверяет, что прогресс будет заметен уже через четыре недели. А главное - переключиться с телевизора на подвижный образ жизни.

В мире Европа Германия Медицина и здоровое питание
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