Новак обсудил с депутатами сдерживание тарифов на электроэнергию

Сократить размер тарифов на электроэнергию, не нанося ущерб ТЭК, невозможно, но сдержать цены можно. Как - рассказал министр энергетики РФ Александр Новак в ходе "Правительственного часа" в Госдуме.

Российские потребители почти перестали уклоняться от платы за электроэнергию, сообщил глава Минэнерго. Заработали новые законы, направленные на повышение платежной дисциплины. "В результате это позволило повысить собираемость платежей до уровня 99 процентов, - отметил министр. - Понимаем, что эта тема еще остается актуальной, особенно в некоторых регионах Северокавказского федерального округа, и будем продолжать в этом направлении работать".

Платить-то платят, но с каждым годом все больше, поставили вопрос ребром депутаты. "На протяжении всех последних лет после начала реформы рост тарифа устойчиво шел выше инфляции, особенно коснулось потребителей на низком и среднем напряжении, - отметил, в частности, глава Комитета по энергетике Павел Завальный. - В итоге - все недовольны тарифами".

Рентабельность в генерирующем комплексе вовсе не заоблачная - около 12%, рассказал Новак. В стоимость "товара" включены расходы, связанные с выплатой зарплат 1,3 млн работникам отрасли, с обеспечением работы инфраструктуры. "Так что взять и в два раза снизить стоимость этого товара не получится", - констатировал он.

"Поэтому наша задача с вами вместе создавать условия для повышения эффективности, для того чтобы снижать издержки в этом комплексе", - подчеркнул министр. Ведь эти расходы зачастую перекладываются на потребителя.

Один из главных путей решения проблемы - повышение эффективного использования резервов сетевой мощности, рассказал Новак. На сегодняшний день неиспользуемый резерв - это порядка 65 процентов от общего объема, то есть почти 100 гигаватт. Нагрузку по содержанию этой неиспользуемой мощности несут потребители, признал министр. То есть, получается, одни потребители платят за содержание резервов других.

"Минэнерго разработало проект постановления правительства, обеспечивающий стимулирование потребителя отказываться от неиспользуемой мощности, и плавный переход на новую систему тарифного регулирования услуг по передаче", - сообщил о решении министр.

Первый зампред комитета ГД по энергетике Сергей Есяков отметил, что за последние семь лет на оптовом рынке выросла часть нерыночных доплат в тарифах за электроэнергию, что является одним из существенных факторов роста цен для конечных потребителей.

Александр Новак согласился с наличием проблемы: доля нерыночных надбавок составляет 14%. Но уже действующие надбавки отменять не планируется, уточнил министр, отвечая на вопрос спикера Госдумы Вячеслава Володина. Однако есть поручение президента подготовить предложения по исключению новых надбавок. А в перспективе действующие нерыночные инструменты прекратят действовать сами собой, то есть такая практика прекратится вовсе. Это произойдет к 2035 году.

В тарифы существенно вкладывается и рост перекрестного субсидирования. "Без создания подлинной конкуренции в отрасли невозможно обеспечить и качество, и адекватную стоимость электроэнергии для роста российской экономики", - подчеркнул поднявший эту тему Павел Завальный.

Новак заверил, что Минэнерго РФ выступает за продолжение работы по развитию конкуренции в сфере генерации и сбыта электроэнергии. Говоря конкретно о перекрестном субсидировании, он рассказал о новой инициативе, которая поможет равномерно распределить нагрузку, связанную с этим механизмом, между всеми потребителями.

Вячеслав Володин предложил вдобавок обсудить и распределение поступлений по налогу на прибыль в бюджеты регионов, которые занимаются выработкой электроэнергии, а также атомной энергии.

А в профильном комитете предложили наряду со сдерживанием цен на электроэнергию в рамках инфляции ввести еще и льготы. "Давать их в зависимости от дохода семьи, льгота, как это делает Америка в Калифорнии", - уточнил Павел Завальный.