Новые технологии помогут преодолеть дефицит учителей

Корреспонденты "Российской газеты" выборочно проверили, какова ситуация в регионах с учителями. Во многих - есть дефицит, где-то больше, где-то меньше. Особенно на селе в малокомплектных школах.

Как решить проблему? Этот вопрос "РГ" задала директору Института развития образования НИУ "Высшая школа экономики": Ирине Абанкиной.

По ее мнению, здесь может быть несколько подходов. Но главная задача - не просто сохранить такие школы, а обеспечить доступность качественного образования для ребят.

"Сохранение этих школ, мне кажется, целесообразно именно тогда, когда здесь можно использовать дистанционные технологии, - пояснила Ирина Абанкина. - Важно, чтобы была возможность подключать интернет-ресурсы и работать в онлайн-режиме, когда учителя больше в роли тьюторов выступают. И помогают ребятам освоить программы. Так что я верю в сохранение малокомплектных школ, если будет обеспеченно качественное образование через новые формы и технологии. В противном случае мы просто законсервируем ситуацию".

Среди новых форм - мобильный учитель и создание разновозрастных классов.

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