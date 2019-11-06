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06.11.2019 12:00
Рубрика: Экономика
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Объявлена деловая программа международной конференции Skolkovo LegalTech. Black Edition

На полях 3-й международной конференции Skolkovo LegalTech. Black Edition, которая пройдет 29 ноября на территории Инновационного центра "Сколково", специалисты крупнейших российских и международных юридических практик, представители государства и бизнеса обсудят новые аспекты работы юриста в эпоху правовых технологий. Сессии и мастер-классы мероприятия будут посвящены широкому спектру вопросов, связанных с трансформацией бизнес-моделей юридических фирм и отделов компаний, а также внедрением LegalTech-решений в юридическую сферу.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Организатором конференции выступает Фонд "Сколково" в партнерстве с коммуникационным брендом IPQuorum и Forbes Russia.

Фото: Предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain
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Председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов отметил, что в своем новом формате конференция выходит на другой уровень: "Даже по сравнению с прошлым годом интерес к сфере LegalTech сильно возрос как со стороны профессионального сообщества, так и со стороны бизнеса и государства. Несмотря на этот безусловно позитивный тренд, юристы до сих пор часто сталкиваются с техническими, финансовыми и другими проблемами, связанными с оптимизацией бизнес-процессов. Необходимость инноваций всем очевидна, но на практике не всегда понятно, что за этим понятием стоит, особенно в такой узкоспециализированной области, как юриспруденция. На полях Skolkovo LegalTech. Black Edition соберутся лучшие представители российского и международного LegalTech-сообщества, практикующие юристы и эксперты по разработке и внедрению правовых технологий, которые объяснят, как правильно подготовить фирму к новым вызовам цифровой экономики, как развить ее человеческий капитал и как адаптировать перспективных юристов к роли стратегических партнеров".

Конференция откроется пленарным заседанием Forbes "Legal & Business: как юридические практики и технологии развивают бизнес", на котором представители власти и профильных отраслей, инвесторы и владельцы бизнесов обсудят российские и общемировые тренды в сфере инноваций в юридической практике. В нем примут участие министр юстиции Российской Федерации Александр Коновалов, председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов, заместитель председателя правления банка АО "Газпромбанк" Елена Борисенко, исполнительный директор некоммерческого партнерства "Содействие развитию корпоративного законодательства" Елена Авакян, исполнительный вице-президент по юридическим вопросам и корпоративным отношениям "ВымпелКом" Виктор Бирюков и член правления, вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти и связями с общественностью МТС Руслан Ибрагимов. Модератором пленарного заседания выступит редакционный директор Forbes Russia Николай Усков.

Фото: Пресс-служба Ассоциации IPChain
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Адвокат и юрист, аналитик, лауреат премии юридических инноваторов Fastcase 50, научный сотрудник The College of Law Practice Management и финалист премии "The International Legal Technology Association"s Thought Leader of the Year Award" Ари Каплан поделится собственной практикой работы с юридическими отделами ведущих международных компаний и даст советы, как повысить эффективность бизнеса при помощи инхаус-юристов в сессии "The Law Department as a Competitive Advantage and What In-House Counsel Want From their Law Firm Partners".

Одним из крупных мероприятий деловой программы станет экспертная сессия от Deloitte "Как и зачем запускать LegalTech". Спикерами выступят управляющий партнер Deloitte Legal в СНГ Анна Костыра, глобальный лидер цифрового и инновационного развития Deloitte Legal Томас Нортхофф, член правления, заместитель генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов АО "Почта России" Сергей Емельченков. Эксперты расскажут, как установить эффективные рабочие отношения между отделами и командами, выполняющими разные функции, а также как оптимизировать бизнес-процессы внутри компаний так, чтобы максимально подготовить их к вызовам рынка.

По словам управляющего партнера Deloitte Legal в СНГ Анны Костыра, "юристы все чаще стали заниматься систематизацией своих бизнес-процессов, где они напрямую сталкиваются с необходимостью автоматизации для избавления от рутинной работы, повышения продуктивности и снижения ошибок вследствие человеческого фактора. Такие технологии, как большие данные и искусственный интеллект, позволяют юристам заниматься гораздо более масштабными и комплексными задачами. На нашей сессии команда Deloitte Legal представит практический опыт российского и зарубежного рынков для всех, кто хочет модернизировать свои юридические департаменты и подготовить их к смелым задачам настоящего и будущего".

Главный исполнительный директор Сингапурской академии права (SAL) Пол Нио представит уникальную программу акселерации для развития LegalTech-компаний Future Law Innovation Program (FLIP) и расскажет об инновационных бизнес-подходах, позволяющих модернизировать рынок юридических услуг, на сессии "FLIP: New Law Business Model Approach". Как заметил Пол Нио, "для меня эта конференция - великолепная возможность узнать больше о российском рынке и рассказать о нашем сингапурском опыте инноваций в сфере LegalTech. Нужно отметить, что Сингапур всегда был своего рода мостом между европейскими и азиатскими рынками, поэтому на своей сессии я также постараюсь найти точки соприкосновения между LegalTech-сообществами России и Сингапура".

На сессии LegalPitch лучшие стартапы в области LegalTech представят свои проекты и обсудят возможности по дальнейшему развитию сферы юридических технологий в России. Участниками выступят резиденты "Сколково" и победители премий в области юртеха - разработчик решений в области машинного обучения в юридической и налоговой консалтинговой практике LegalTech Лаборатория ЕЮС Тех, победитель Skolkovo LegalTech 2018 в конкурсе "Легальный приговор", сервис для заключения онлайн-сделок на блокчейне Legium. Также в LegalPitch примут участие крупнейшая IP Management система в РФ, компания "Онлайн Патент" и победитель Skolkovo LegalTech 2017 в категории "Молодая Гвардия", первый в РФ сервис по финансированию судебных дел PLATFORMA.

Фото: Из личного архива Оксаны Балаян
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Далее пройдет сессия "Обзор тренда на европейском рынке". Президент Европейской LegalTech Ассоциации (ELTA), директор по развитию бизнеса CMS Hasche Sigle Тобиас Хайнинг поделится европейским опытом по развитию LegalTech-направления и внедрению трансформации роли юриста в современной практике в дискуссии "Обзор трендов на европейском рынке". Тобиас Хайнинг подчеркивает, что за последние годы беспрецедентное развитие технологий кардинально поменяло все сферы человеческой деятельности, и даже в традиционно консервативной юридической сфере список изменений просто бесконечен: "Еще несколько лет назад было невозможно даже представить, что LegalTech станет отдельной сферой. В Европе все больше юридических фирм активно внедряют технологические решения в свою работу, модернизируют бизнес-модели и ищут новые пути взаимодействия с другими игроками рынка юридических услуг, чтобы эффективнее отвечать требованиям времени".

Также в программу конференции включены разнообразные мастер-классы. Так, компания "Гарант", разработчик справочной правовой системы, проведет мастер-класс на тему "Создание базы юридических знаний и другие LegalTech-решения". Компания Deloitte на мастер-классе "Ускоряем время: право будущего к вашим услугам" продемонстрирует, как оптимизировать рутинные задачи при помощи перспективных систем автоматизации юридической работы.

Помимо этого в рамках Skolkovo LegalTech. Black Edition пройдет серия мастер-классов от The Paragraph Magazine "Навыки эффективных юристов - лидеров команд" - они будут посвящены ключевым навыкам, необходимым современному юристу в роли бизнес-партнера. Его проведут директор по развитию юридических технологий Фонда "Сколково" Антон Пронин и издатель юридического журнала The Paragraph Magazine, продюсер юридических событий, хедхантер-legalholic, советник по развитию юридической карьеры Ольга Демидова.

The Paragraph и Skolkovo LegalTech представят результаты совместного исследования "Навыки лидеров юридических команд". Новый формат отношений между бизнесом и юристом на примере организации юридической функции в формате одного окна также обсудят на мастер-классе "Навык - эффективно организовать свою работу и работу юридического департамента". Спикерами выступят председатель Комитета по правовому обеспечению бизнеса, член правления, директор юридического департамента Unilever в России, Украине и Беларуси Анастасия Шкарина, директор юридического департамента "Яндекс" Юлия Попелышева.

Мастер-класс "Навык - улучшать свою работу" рассмотрит возможности применения на практике методологии Lean Six Sigma, которая объединяет метод бережливого производства, направленного на сокращение потерь и ускорение процессов, и метод шести сигм (Six Sigma), целью которого является улучшение качества и повышение удовлетворенности клиентов. В нем примут участие директор Московского филиала УК "Группа ГАЗ", ранее директор по правовым вопросам корпорации "Русские машины" Александр Горлов, директор по правовым вопросам ПАО "Росбанк" Полина Лебедева, директор по юридической поддержке и интеллектуальной собственности группы компаний "СИБУР Холдинг" Алексей Никифоров. Завершающий мастер-класс "Навык - нетворкинг!" проведет Ари Каплан.

Помимо насыщенной деловой программы участники конференции смогут насладиться живыми выступлениями солистов Imperialis Orchestra и группы Uma2rman. Подробнее - на официальном сайте Skolkovo LegalTech. BlackEdition.

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