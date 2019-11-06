Федеральный закон от 4 ноября 2019 г. N 345-ФЗ "О ратификации Второго протокола между Правительством Российской Федерации и Организацией Договора о коллективной безопасности о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Организацией Договора о коллективной безопасности об условиях пребывания Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности на территории Российской Федерации от 19 декабря 2003 года"