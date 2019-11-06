Принят Государственной Думой 17 октября 2019 года
Одобрен Советом Федерации 23 октября 2019 года
Ратифицировать Второй протокол между Правительством Российской Федерации и Организацией Договора о коллективной безопасности о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Организацией Договора о коллективной безопасности об условиях пребывания Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности на территории Российской Федерации от 19 декабря 2003 года, подписанный в городе Москве 9 апреля 2019 года.
Президент Российской Федерации В. Путин