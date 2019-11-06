В случаях вреда, причиненного здоровью или жизни работника при исполнении им трудовых обязанностей, законодательством Российской Федерации предусмотрено возмещение путем предоставления обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев и профессиональных заболеваний за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - ФСС РФ).

Правовые, экономические и организационные основы этого вида обязательного социального страхования, а также порядок возмещения вреда, включая условия, виды и размеры обеспечения, установлены в соответствии со ст. 184 Трудового кодекса РФ, федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". Основанием для обеспечения (страховым случаем) является факт повреждения здоровья застрахованного вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Согласно законодательству, родственникам погибшего либо пострадавшего работника необходимо обратиться за начислением и выплатой страхового обеспечения (единовременной и ежемесячных страховых выплат) в Фонд социального страхования Российской Федерации. Одним из документов для предоставления в ФСС РФ является заключение об установлении причины смерти. Учреждениями медико-социальной экспертизы оказывается государственная услуга, результатом которой является установление причины смерти инвалида, а также лица, пострадавшего в результате несчастного случая на производстве, профессионального заболевания, катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных или техногенных катастроф либо в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения военной службы.

Для проведения медико-социальной экспертизы необходимо обратиться в бюро медико-социальной экспертизы, представив пакет документов, включающий в себя: документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ заявителя; заявление о проведении МСЭ на имя руководителя бюро; акт о несчастном случае на производстве или акт о случае профессионального заболевания, составленный в соответствии с законодательством РФ, либо решение суда об установлении факта несчастного случая на производстве или профессионального заболевания; копию медицинского свидетельства о смерти; выписку из протокола (карты) патологоанатомического исследования; медицинские документы умершего пострадавшего в результате несчастного случае на производстве, характеризующие состояние здоровья в период до и после наступления страхового случая (амбулаторная карта, выписки из истории болезни стационарного больного, заключения специалистов, данные обследований и т. д.).

Срок предоставления государственной услуги не может превышать одного месяца с даты подачи получателем заявления о предоставлении госуслуги со всеми необходимыми документами.

Врач-методист организационно-методического отдела ФКУ "ГБ МСЭ по Омской области" Минтруда РФ Недосекова И. В.

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