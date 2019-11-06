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06.11.2019 17:47
Рубрика: Экономика

Русскую рыбу заказывали?

Отечественный рыбный бренд выходит на мировой рынок
Текст: Алена Узбекова
Российская газета - Федеральный выпуск № 251(8009)
На мировом рынке появится новый рыбный бренд - Russian Fish (русская рыба), по аналогии с известным норвежским брендом Seafood from Norway (морепродукты из Норвегии).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Треска, минтай, хек, навага, пикша, нерка, горбуша, сельдь, мойва, корюшка и многие другие виды рыб из северных российских акваторий отличаются большой питательной ценностью. И за них стоит больше платить. "В чистой, холодной воде северных морей обитает рыба с наибольшим содержанием Омега-3-ненасыщенных жирных кислот. В русской "дикой" рыбе нет антибиотиков и прочих лекарственных средств", - рассказал "РГ" исполнительный директор "Рыбного союза" Сергей Гудков.

Российская "дикая" рыба очень питательна и свободна от антибиотиков, за это ее и ценят

Продвижением бренда Russian Fish должна заняться одноименная специализированная некоммерческая организация (НКО). Зарегистрировать ее планируется до 1 декабря этого года, рассказали "РГ" в Росрыболовстве, которое инициировало создание организации и единого бренда. Войдут в нее представители бизнеса и власти, уточнили в ведомстве.

Фото: Виктор Васенин/ РГ
Как создать в Ростове рыбный хаб

"За рынки придется бороться: для этого нужна грамотная стратегия, построенная на зарубежном опыте, трендах, специфике каждого рынка", - отметил отметил замруководителя Росрыболовства Петр Савчук. Новая НКО может консультировать российские компании, помогать с поисками каналов сбыта, организовывать международные выставки.

"Главный вопрос, кто и сколько за это заплатит, - говорит Гудков. - В Норвегии рыбную продукцию на мировой рынок продвигает Норвежский совет по морепродуктам. Он существует за счет налоговых отчислений. В России же все экспортные налоги уходят в федеральный бюджет". Чтобы российская НКО заработала в полную силу, нужно решить вопросы с ее содержанием. "А все производители только "за". Будет консолидированный бренд, по которому станут узнавать российскую продукцию", - отметил эксперт.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Росрыболовство
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