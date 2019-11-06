Парламентские выборы в Британии будут освещать "журналисты-роботы"

Британская телерадиокомпания BBC впервые применит "полуавтоматическую журналистику" для освещения досрочных выборов в парламент Великобритании 12 декабря. Благодаря программе-роботу первые результаты голосования по всем 650 округам должны появиться на сайте компании "спустя считаные минуты" после его завершения.

Впрочем, без живых журналистов пока все же не обойтись: репортерам BBC предстоит заранее написать для своих коллег-роботов заготовки, "предусматривающие все возможные сценарии и форс-мажоры". А уже потом машина добавит в них нужные цифры.

Эксперты уверены, что живых авторов машины заменить не способны

Другие СМИ уже пробовали использовать искусственный интеллект в журналистике. Примерно треть контента агентства Bloomberg News генерируется с помощью автоматических алгоритмов "Киборг", которые помогают выдавать тысячи статей об отчетах по прибыли компаний каждый квартал. Агентство Associated Press использует свою систему для обработки данных о доходах предприятий. Раньше у AP выходило 300 заметок за квартал, то теперь - 3700. Газета The Washington Post использует ботов для заметок о футбольных матчах среди старшеклассников. Los Angeles Times публикует статьи о землетрясениях через программу, обрабатывающего сводки Геологической службы США.

Мнения экспертов

Владимир Познер, журналист и телеведущий:

- Я впервые слышу о такой системе освещения выборов, которая применяется ВВС в Великобритании, и мой комментарий - это спонтанная реакция, недостаточно обоснованная знаниями предмета. Но в принципе я вам скажу, что это странно. Я не понимаю, как робот может заниматься журналистикой. Все равно в него что-то закладывает человек, даже какое-то программное обеспечение. Робот не занимается опросами людей, не встречается с ними, не узнает их мнение. У него у самого не может складываться мнение. Поэтому я вообще не понимаю даже, о чем речь.

Как это работает? Одна болванка на всех? Выходит, что всюду будет одно и то же? Это же не то, что статьи в разных газетах, которые придерживаются разных взглядов. Читатель, который любит свою газету, не будет иметь какой-то особый взгляд. У всех будет один взгляд на одни и те же цифры - это разве журналистика?

Пока мне все это кажется абсолютным бредом. Посмотрим, что из этого может получиться. Пока что до создания думающего робота еще никто не дошел. Это факт! Непонятно, для чего это делается. Для того, чтобы все одновременно во всех округах узнали результаты? Но есть же и другие способы. В конце концов это можно и по радио сделать.

С другой стороны - журналистика во многих странах, и не только в Великобритании, стала такой, что она уже не журналистика, а пропаганда. Поскольку все время пытаются убедить читателя в чем-то. Не давать просто информацию читателю как можно более общую широкую и объективную, но обязательно доказать, почему это хорошо, а другое - плохо, что уже, на мой взгляд, не явл яется журналистикой. И вот в этом смысле робот может пригодиться, поскольку у робота нет мнения.

Евгений Ревенко, член Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи:

- Если я правильно понял идею, речь идет о техническом усовершенствовании, направленном на увеличение скорости подачи информации. Революции в области журналистики в этом нет. Новация BBC касается коротких сообщений в соцсетях, что позволит корпорации ускорить выдачу информации. Западные коллеги стремятся усилить свои конкурентные преимущества. Это могло бы применяться и в нашем медиапространстве - я имею в виду короткие сообщения технического характера, характерные в первую очередь для Twitter. Например, о результатах выборов: "Кандидат "Икс" набирает столько-то голосов". Это та информация, которая, по сути, не требует присутствия человека. Но интерпретировать новости, разъяснять их в обозримом будущем робот-автомат не сможет. А ведь в новостях всегда важны нюансы и детали, именно это и интересует их потребителя. Я уверен, что будущего у неодушевленной журналистики нет. Зритель, слушатель или читатель хочет получать проверенную информацию. И этим как раз занимаются журналисты, робот-автомат же вряд ли отличит правду от лжи.

Елена Вартанова, декан факультета журналистики МГУ:

- Опыт использования полуавтоматической роботизированной системы отражает факт - у журналистики есть сервисный компонент. Но она не может быть приравнена ни к химчистке, ни к ресторану. Они обслуживают определенную группу индивидуальных пользователей, а журналистика обслуживает общество в целом. Она входит не в те сегменты, которые производят материальные ценности, она - тот общественный институт, который производит духовные и виртуальные ценности. Это сервис особого рода, под который постиндустриальные ученые не разработали теорию. Хотя такая теория есть - теория общественного согласия. Вот ее, похоже, и хотят применить на практике в Великобритании.

...А роботы... Почему нет? Работа с сырьем может быть отдана на аутсорсинг. Изложить факт может, наверное, и робот. Но осмыслить новость, встроить ее в повестку дня и сделать ее частью общественной дискуссии может только живой профессионал.

Подготовили Сусанна Альперина, Татьяна Замахина, Владимир Емельяненко