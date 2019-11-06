Пятая часть россиян готова отказаться от обеда ради "четырехдневки"

Почти половина россиян (около 40 процентов) считают, что придется работать интенсивнее для уменьшения рабочей недели. Еще 30 процентов согласны для этого увеличить продолжительность своего труда в остальные дни, а 18 процентов сказали, что могут даже не обедать. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на данные исследования Headhunter.

Саму идею перехода на "четырехдневку" при условии сохранения текущего уровня зарплаты поддержали 69 процентов россиян, еще 19 процентов поддержали предложение "в любом случае" и только 9 процентов респондентов высказались против нововведения.

Большинство опрошенных считают пятницу самым подходящим вариантом для нового выходного. А четверть респондентов (26 процентов) уверена, что хорошая идея - сделать выходным понедельник.

Больше всего избавиться от лишнего рабочего дня хотят работники отрасли добычи сырья (80 процентов), задействованные в автомобильном бизнесе (79 процентов) и сфере управления персоналом (78 процентов).

О том, чтобы перейти на четырехдневный рабочий день, заговорили летом, после того, как это предложил обсудить премьер-министр России Дмитрий Медведев.