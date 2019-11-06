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06.11.2019 06:50
Рубрика: Экономика

Пятая часть россиян готова отказаться от обеда ради "четырехдневки"

Текст: Екатерина Ясакова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Почти половина россиян (около 40 процентов) считают, что придется работать интенсивнее для уменьшения рабочей недели. Еще 30 процентов согласны для этого увеличить продолжительность своего труда в остальные дни, а 18 процентов сказали, что могут даже не обедать. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на данные исследования Headhunter.

Фото: Reuters
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Саму идею перехода на "четырехдневку" при условии сохранения текущего уровня зарплаты поддержали 69 процентов россиян, еще 19 процентов поддержали предложение "в любом случае" и только 9 процентов респондентов высказались против нововведения.

Большинство опрошенных считают пятницу самым подходящим вариантом для нового выходного. А четверть респондентов (26 процентов) уверена, что хорошая идея - сделать выходным понедельник.

Больше всего избавиться от лишнего рабочего дня хотят работники отрасли добычи сырья (80 процентов), задействованные в автомобильном бизнесе (79 процентов) и сфере управления персоналом (78 процентов).

О том, чтобы перейти на четырехдневный рабочий день, заговорили летом, после того, как это предложил обсудить премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Экономика Работа Занятость Переход на четырехдневную рабочую неделю
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