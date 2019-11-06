Почему не все согласны с новым законопроектом, возвращающим вытрезвители

Новость вызвала дискуссии и в гражданском обществе, и в юридической среде, и у самих законодателей. Самая главная тревога критиков связана с одним пунктом: "ночлежки для пьяных" будет разрешено создавать на условиях государственно-частного партнерства. В советские времена вытрезвители содержались за казенный счет. В нынешних рыночных условиях к их содержанию подключат частный бизнес.

Просчитана даже примерная сумма, во сколько может обойтись подвыпившему гражданину визит в подобное учреждение: 1,5-2 тысячи рублей. По предварительным прогнозам, за год через койки вытрезвителей будут проходить до миллиона граждан. В итоге получается 1,5-2 миллиарда рублей дохода. А что если частным инвесторам этого покажется мало?

Против того, чтобы пускать бизнес в данную сферу, выступили, например, коммунисты. Но дело, наверное, не в исторической неприязни партии к частному бизнесу. Пример видеокамер на дорогах и парковщиков показывает, что коммерсантов не особо волнуют права граждан и социальные функции. Для них важнее деньги, а потому для водителей подчас устраиваются на дорогах ловушки. Не начнет ли работать такой принцип и с вытрезвителями?

Не начнут ли условные ООО "Протрезвление" работать по принципу эвакуаторщиков: забирать всех, кого можно и кого нельзя, устраивать ловушки, скажем, у ресторанов?

В свою очередь, сторонники проекта обращают внимание на то, что сейчас как раз есть хорошая возможность устранить все недостатки: инициатива готовится ко второму чтению, когда законопроект приобретает окончательный вид.

Один из принятых в первом чтении проектов дает местным властям полномочия создавать специализированные учреждения для помощи перебравшим гражданам. Создавать сети протрезвления можно будет также на условиях государственно-частного партнерства. Но, как подчеркивает один из авторов инициативы, государственно-частное партнерство только одна из предлагаемых форм, а не обязательное условие. Так что не факт, что вытрезвители будут частными. Другой проект дает полиции право доставлять в вытрезвители тех граждан, кто настолько напился, что не может передвигаться.

Правительство поддержало оба проекта, но высказало замечание: ко второму чтению необходимо четко прописать основания, по которым гражданина можно доставить в вытрезвитель.

За и против

Сергей Миронов, руководитель фракции "Справедливая Россия":

- Само по себе восстановление системы вытрезвителей в стране - здравая идея. И если бы законопроектом вводилась государственная система вытрезвителей, мы бы его поддержали. Но речь идет о государственно-частном партнерстве, и мы догадываемся, во что это может вылиться. Кто-то будет зарабатывать деньги, выставлять счета людям, которые попадут в эти учреждения. А вот как они туда попадут, по каким основаниям, кто это будет решать? Непонятно. Человек может просто плохо себя чувствовать, а его затащат в этот вытрезвитель и начнут требовать деньги.

Алексей Куринный, член Комитета Госдумы по охране здоровья, КПРФ:

- Против чего наша фракция категорически возражает, - это против того, чтобы некий частный инвестор участвовал в этой системе. Чтобы он получал деньги, имел какую-то заинтересованность, кого брать, а кого не брать. Есть риск, что он будет договариваться с полицией - так, чтобы к нему попадали клиенты более-менее нормальные, платежеспособные. Ну а все остальные - как и раньше, чтобы ехали в медицинские учреждения.

Геннадий Онищенко, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, "Единая Россия":

- Вытрезвители нужны, но именно под эгидой МВД, как это и было раньше. Всегда там находился медицинский работник. И он определял степень тяжести, нужно ли медицинское вмешательство. Что касается финансирования, то брать деньги надо именно с тех людей, которые состоятельны и в то же время доводят себя до асоциального поведения, попадая в вытрезвители. То есть это должна быть в определенной мере платная услуга.

Алексей Диденко, председатель Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, ЛДПР:

- Было бы логично, чтобы иностранцы и приезжие свое пребывание в этом учреждении компенсировали. Примерная цена, по информации от коллег из регионов, - это 1,5-2 тысячи рублей. Это сопоставимо со штрафом за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения и неопрятном виде.

Регионы смогут делать процесс вытрезвления бесплатным. Однако противники возвращения системы вытрезвителей сетуют на то, что, мол, слишком высокие расходы понесут бюджеты. Но хочу отметить, что операция по программе государственных гарантий бесплатной медицинской помощи по ампутации конечностей обходится бюджету в миллионы рублей. А затем еще и последующая реабилитация и инвалидность.

Александр Хинштейн, зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, "Единая Россия":

- Результаты отсутствия системы вытрезвителей в России за последние восемь лет, к сожалению, свидетельствуют о крайне негативных последствиях. Речь идет о резком росте, так называемой пьяной преступности. По данным МВД России, количество преступлений, совершенных лицами в нетрезвом состоянии, за этот период времени выросло на 35 процентов, при этом сегодня каждое третье преступление в России совершается лицами, находящимися в нетрезвом состоянии. Возросло и количество преступлений и преступных посягательств в отношении самих граждан, находящихся в нетрезвом состоянии. Ведь беспомощный человек, лежащий на улице, - это отличная добыча для злоумышленников и преступников любого масштаба.

Подготовила Татьяна Замахина

Регионы

Подразделения освидетельствования на состояние опьянения (официальное название вытрезвителя) в Самаре, а также в Сызрани, Тольятти и Новокуйбышевске работают по принципу ночлежки. По сути, вытрезвители открыли именно для того, чтобы в зимнюю стужу спасти пьяному жизнь. В основном "клиентов" сюда доставляют бригады "скорой". Задача персонала - провести освидетельствование, предоставить кровать и следить за состоянием человека. Никаких медпрепаратов в вытрезвителе у медиков нет. Если состояние ухудшается, то вызывают "скорую".

А в Казани муниципальный вытрезвитель "Центр помощи "Возрождение" открылся в преддверии чемпионата мира по футболу-2018. Находится он в бывшем полицейском учреждении. Правда, для того чтобы привести его в божеский вид, городу пришлось потратить 8 миллионов рублей. Рассчитан вытрезвитель на 40 коек, и в учреждении с сильно подвыпивших граждан денег не берут. Условия содержания чем-то напоминают хостел. Кровати - низкие, чтобы при падении человек не мог травмироваться, для личных вещей есть индивидуальные шкафчики. Завтрак утром, конечно, никто не предложит, но зато есть ванная.

- Поверьте, за 2 года работы наше учреждение не пустует, постояльцы есть всегда, - говорит директор "Возрождения" Михаил Игнатьев. - Подвыпивших нам доставляет "скорая", мы имеем лицензию на первичную медико-санитарную помощь. Если человек не нуждается в более углубленном медицинском внимании, то он остается спать у нас.

Игнатьев положительно относится к инициативе воскресить в стране вытрезвители. Однако директор не совсем понимает, как подобные учреждения могут работать в государственно-частном партнерстве.

Подготовили: Ольга Дмитренко (Самара), Олег Платонов (Казань)