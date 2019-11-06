Спустя 30 лет после падения Берлинской стены оказалось, что "освободившаяся" Европа за это время построила на самом деле еще больше новых стен и заборов по всему континенту. Правда, изменился подтекст возведения заграждений - если в годы "холодной войны" стена была символом противостояния идеологий, то сейчас новые стены олицетворяют страхи европейцев, в первую очередь перед мигрантами и беженцами. А для крупных корпораций новые стены являются солидным источником дохода. Расположенная в Амстердаме НПО "Транснациональный институт", TNI, подготовила специальный доклад о том, как строительство новых барьеров в Европе не только превратилось в крайне доходный бизнес, но и укоренилось в европейской политике.

Авторы доклада, который так и называется "Бизнес по строительству стен", отмечают, что количество заградительных сооружений, возведенных на европейском континенте в последнее десятилетие, не идет ни в какое сравнения с периодом "холодной войны". В качестве основных причин, побудивших страны Европы тратить огромные средства на этом направлении, называют растущие миграционные потоки, усиление мер безопасности после терактов 11 сентября в США, экономическую и финансовую нестабильность, охватившую регион с началом кризиса 2008 года. Но, по мнению специалистов TNI, ключевая роль принадлежит крупным игрокам бизнеса, предпочитающим оставаться в тени и наращивать свои прибыли, сооружая метр за метром новые стены по всей Европе.

В материалах указывается, что пока широкая публика не обращала особого внимания на эти процессы, глобальный рынок строительства того или иного рода заградительных сооружений в интересах обеспечения безопасности приобрел солидные масштабы. По оценкам экспертов, этот рынок в 2018 году оценивался примерно в 17,5 миллиарда евро (около 1,2 трлн рублей). Как минимум 2,5 млрд евро, или 176 млрд рублей, из этой суммы приходится на страны Европейского союза. Что интересно, авторы доклада посчитали траты не только на стены, конкретные сооружения из стали и бетона, а также "морские стены" и "цифровые". Под морскими они понимают весь комплекс мер по охране морских границ с применением кораблей, авиации и беспилотников, приводя в пример такие операции стран ЕС по сдерживанию мигрантов, как Frontex, Sophia и Mare Nostrum. Цифровыми, или "виртуальными", стенами называется комплекс программных средств и систем, контролирующих перемещения людей в еврозоне, такие как SISII и EES.

Возвращаясь к реальным стенам, возведенным на европейской земле, их в Европе с 1990 года было построено около одной тысячи километров, что примерно равно длине шести Берлинских стен. Если присовокупить "морские" стены, то их общая длина приблизится к 4,8 тыс. километров. Аналитики TNI отмечают: сегодня Старый Свет буквально испещрен заградительными барьерами, что крайне далеко от мечтаний жителей континента 30-летней давности об открытой и свободной Европе. И, судя по всему, изменений здесь ждать не следует. Подтверждением тому служит постоянный рост соответствующих бюджетов. Так, Еврокомиссия уже утвердила сумму в размере 9,3 млрд евро (656 млрд рублей) на "новый комплексный фонд по управлению границами".

Строительство барьеров в Европе стало прибыльным бизнесом для оружейных концернов

Главными бенефициарами от этой политики "тотального возведения стен", как отмечается в докладе, называются крупнейшие европейские оружейные концерны. В частности Thales, Leonardo и ряд других. Все они либо напрямую, либо через своих подрядчиков вовлечены в этот процесс. Показательно, что именно эти корпорации одновременно являются поставщиками вооружений в самые "горячие" точки планеты, в частности в страны Северной Африки и Ближнего Востока. Откуда затем в Европу потоком бегут беженцы, замыкая этот "прибыльный круг". Параллельно на нем зарабатывает еще масса специфических компаний, от охранных предприятий до транспортных и строительных компаний. Таким образом, заключают эксперты TNI, все указывает на то, что без радикального изменения нынешней политики ЕС стены "Европейской крепости" продолжат расти, множиться и укрепляться.