Правительство распространило льготную ипотеку на семьи с детьми-инвалидами

Правительство распространило правила субсидирования ставки по ипотеке на семьи с детьми-инвалидами. Они смогут получить жилищный кредит по ставке в 6 процентов годовых, а семьи с Дальнего Востока, приобретающие жилье в этом регионе, - под 5 процентов.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым утвердил изменения в правила возмещения банкам недополученных доходов по выданным семьям с детьми ипотечным кредитам. Граждане, имеющие ребенка-гражданина России, рожденного не позднее 31 декабря 2022 года и которому установлена инвалидность, получат право на получение кредита или рефинансирование по ставке в 6 процентов на весь срок кредита. Жители Дальневосточного федерального округа - по ставке в 5 процентов.

Если инвалидность ребенка, рожденного до 31 декабря 2022 года, установлена после этого срока, то семья сможет получить ипотеку на льготных условиях по 31 декабря 2027 года.