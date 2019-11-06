Пропустивший год Дзагоев отправился с ЦСКА на матч ЛЕ с "Ференцварошем"

Алан Дзагоев на тренировке перед матчем с "Ференцварошем". Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Футболисты московского ЦСКА вылетели на игру четвертого тура группового этапа Лиги Европы против венгерского "Ференцвароша". Вместе с командой на выездную игру отправился полузащитник Алан Дзагоев, который не принимал участия в официальных матчах в течение последнего года, сообщается на официальном сайте армейцев.

Встреча команд группы H пройдет в четверг в Будапеште и начнется в 23.00 по московскому времени.

Дзагоев 3 ноября 2018 года получил травму в матче чемпионата России с московским "Динамо" и был заменен в начале второго тайма. В феврале полузащитник вернулся к тренировкам в общей группе, однако в том же месяце в контрольном матче повредил крестообразную связку колена и выбыл на длительный срок.

Полностью состав ЦСКА, отправившийся на матч с "Ференцварошем", выглядит следующим образом:

вратари - Игорь Акинфеев, Илья Помазун;

защитники - Марио Фернандес, Хердур Магнуссон, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев, Седрик Гогуа, Вадим Карпов, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников;

полузащитники - Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Константин Кучаев, Иван Обляков, Лукас Сантос, Арнор Сигурдссон, Алан Дзагоев;

нападающие - Федор Чалов, Такума Нисимура.

В трех турах ЦСКА потерпел три поражения и расположился на четвертом месте в группе H. "Ференцварош" занимает строчку выше, имея в активе 4 очка.