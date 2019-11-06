Путин назвал число предотвращенных ФСБ преступлений

Глава государства высоко оценил и результаты по противодействию зарубежным спецслужбам. Владимир Путин также отметил работу СВР, которая проводит системный глубокий анализ ситуации в мире, глобальных и региональных угроз. "Материалы СВР - основа стратегических решений", - пояснил он, похвалив работу сотрудников при проведении саммита "Россия-Африка".

"Уверен, вы приложите все силы, чтобы достойно справиться и с возросшей служебной нагрузкой", - обратился к присутствующим офицерам президент.

Главная обязанность людей в погонах - "гарантированно защитить Россию, граждан от внешних и внутренних угроз, четко прогнозировать потенциальные вызовы и риски, и последовательно шаг за шагом совершенствовать свою работу", подчеркнул глава государства. "В реализации поставленных задач роль высшего командного состава исключительно значима. Рассчитываю на вашу энергию, ответственность, профессионализм и целеустремленность", - заключил он.