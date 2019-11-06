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06.11.2019 19:44
Рубрика: Власть

Гаранты мира

Владимир Путин заявил о планах поставить на боевое дежурство уникальное оружие
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 251(8009)
Россия готова сделать все, чтобы способствовать процессу разоружения, но будет усиливать свою военную мощь - не для угроз, а для обеспечения безопасности. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии представления офицеров, назначенных на высшие командные должности.
Укрепляя оборонный потенциал, Россия никому не угрожает, а, напротив, готова сделать все для того, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс, подчеркнул президент. Фото: Михаил Климентьев/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС Укрепляя оборонный потенциал, Россия никому не угрожает, а, напротив, готова сделать все для того, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс, подчеркнул президент. Фото: Михаил Климентьев/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Укрепляя оборонный потенциал, Россия никому не угрожает, а, напротив, готова сделать все для того, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс, подчеркнул президент. Фото: Михаил Климентьев/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

"Главная обязанность людей в погонах - гарантированно защитить Россию, наших граждан от внешних и внутренних угроз, четко прогнозировать потенциальные вызовы и риски и последовательно, шаг за шагом совершенствовать свою работу", - подчеркнул Верховный главнокомандующий. Прежде всего речь о развитии Вооруженных Сил: Армия и Флот доказали свою высокую готовность, оценил Владимир Путин. "И мы намерены наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного и другого современного вооружения, которого пока нет у других стран", - объявил он.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Но это не повод кому-то угрожать. "Напротив, мы готовы сделать все от нас зависящее для того, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс с учетом наших новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учетом растущих для нас угроз", - объяснил президент. "Особое значение имеет уровень подготовки личного состава, интенсивная боевая учеба", - продолжил Путин, подчеркнув, что за этот год количество учений выросло на четверть. "Важно и дальше повышать профессиональный уровень офицеров и солдат, укреплять дисциплину и моральный дух в войсках, в этом залог боеспособности Вооруженных Сил", - сказал он.

Президент отметил рост значения спецслужб и правоохранительных органов в комплексном обеспечении безопасности страны. За девять месяцев сотрудники ФСБ предотвратили 39 преступлений террористической направленности. "Хорошие результаты достигнуты и по другим направлениям работы, в том числе в противодействии зарубежным спецслужбам", - заметил глава государства.

Фото: Яна Лапикова/ РИА Новости
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"Системный, глубокий анализ ситуации в мире, глобальных и региональных угроз ведет Служба внешней разведки", - продолжил Путин, добавив, что материалы СВР - основа стратегических решений.

"Об эффективности всей правоохранительной системы граждане во многом судят по уровню подготовки и качеству работы полиции, других структур МВД", - сказал президент, поручив руководству министерства не только улучшать отчетные показатели, но и трудиться над укреплением доверия общества к своей службе.

Главная обязанность людей в погонах - гарантированно защитить Россию, наших граждан от внешних и внутренних угроз

Владимир Путин обозначил приоритеты работы каждой из силовых структур. Так, для Национальной гвардии - это поддержание правопорядка на массовых мероприятиях, контроль за оборотом оружия, охрана объектов инфраструктуры. "По этим и другим направлениям следует действовать четко, слаженно", - указал он.

"Большой объем работы у органов прокуратуры", - констатировал президент. Прежде всего по надзору за неукоснительным исполнением законов в трудовой, социальной, природоохранной сферах, в области улучшения делового климата.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент
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