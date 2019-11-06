"Главная обязанность людей в погонах - гарантированно защитить Россию, наших граждан от внешних и внутренних угроз, четко прогнозировать потенциальные вызовы и риски и последовательно, шаг за шагом совершенствовать свою работу", - подчеркнул Верховный главнокомандующий. Прежде всего речь о развитии Вооруженных Сил: Армия и Флот доказали свою высокую готовность, оценил Владимир Путин. "И мы намерены наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного и другого современного вооружения, которого пока нет у других стран", - объявил он.
Но это не повод кому-то угрожать. "Напротив, мы готовы сделать все от нас зависящее для того, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс с учетом наших новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учетом растущих для нас угроз", - объяснил президент. "Особое значение имеет уровень подготовки личного состава, интенсивная боевая учеба", - продолжил Путин, подчеркнув, что за этот год количество учений выросло на четверть. "Важно и дальше повышать профессиональный уровень офицеров и солдат, укреплять дисциплину и моральный дух в войсках, в этом залог боеспособности Вооруженных Сил", - сказал он.
Президент отметил рост значения спецслужб и правоохранительных органов в комплексном обеспечении безопасности страны. За девять месяцев сотрудники ФСБ предотвратили 39 преступлений террористической направленности. "Хорошие результаты достигнуты и по другим направлениям работы, в том числе в противодействии зарубежным спецслужбам", - заметил глава государства.
"Системный, глубокий анализ ситуации в мире, глобальных и региональных угроз ведет Служба внешней разведки", - продолжил Путин, добавив, что материалы СВР - основа стратегических решений.
"Об эффективности всей правоохранительной системы граждане во многом судят по уровню подготовки и качеству работы полиции, других структур МВД", - сказал президент, поручив руководству министерства не только улучшать отчетные показатели, но и трудиться над укреплением доверия общества к своей службе.
Владимир Путин обозначил приоритеты работы каждой из силовых структур. Так, для Национальной гвардии - это поддержание правопорядка на массовых мероприятиях, контроль за оборотом оружия, охрана объектов инфраструктуры. "По этим и другим направлениям следует действовать четко, слаженно", - указал он.
"Большой объем работы у органов прокуратуры", - констатировал президент. Прежде всего по надзору за неукоснительным исполнением законов в трудовой, социальной, природоохранной сферах, в области улучшения делового климата.