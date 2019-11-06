Путин: Россия намерена наращивать оборонный потенциал

Россия намерена и дальше наращивать свой оборонный потенциал, но для нашей страны это "не повод для того, чтобы кому-то угрожать". Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на высшие командные должности и присвоения им высших воинских и специальных званий.

- Наша Армия и Флот доказали свою высокую готовность, и мы намерены наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного и другого современного вооружения, которого пока нет у других стран, - заявил глава государства.

При этом президент подчеркнул тот факт, что Россия готова сделать все от нее зависящее для того, чтобы "подтолкнуть разоруженческий процесс с учетом наших новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учетом растущих для нас угроз".