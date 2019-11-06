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06.11.2019 11:00
Рубрика: Общество

Ученые выявили связь между рационом питания и риском ранней смерти

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Чем больше доля белка в пищевом рационе, тем выше риск смерти. Такая корреляция была установлена на основе данных 2641 мужчин в возрасте о 42 до 60 лет. Однако не все источники белка оказывают одинаково неблагоприятное воздействие на здоровье, пишет Zentrum, ссылаясь на недавнее исследование финских ученых.

В ходе долгосрочного исследования факторов, способствующих возникновению ишемической болезни сердца, ученые выявили четкую взаимосвязь между рационом питания и риском ранней смерти. Наблюдения велись за мужчинами из портового финского города Куопио.

Фото: iStock
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"За 22,3 года наблюдений было 1225 смертей от болезней. Более высокое потребление общего белка и животного белка имело статистически значимые корреляции с повышенным риском смертности", - сообщалось в работе ученых.

Мужчины, в рационе которых было более 200 г мяса в день, имели повышенный риск преждевременной смерти - на 23% больше по сравнению с теми, кто потреблял значительно меньше мяса (менее 100 г в день).

А при наличии хронических заболеваний животные белки тем более вредны. Особенно если диагностированы, например, диабет 2 типа, сердечно-сосудистые или онкологические заболевания - в этих случаях существует четкая взаимосвязь между содержанием белка в рационе и риском преждевременной смерти.

Между тем, диета с большим количеством растительного белка не только не влечет за собой повышенный риск смерти, а значительно увеличивает продолжительность жизни.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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Особенно она полезна для людей с хроническими заболеваниями, поскольку употребление такой пищи стимулирует обмен веществ и способствует повышению иммунитета.

По словам исследователей из университета Восточной Финляндии, чем больше растительного белка в рационе (содержится в фасоли, чечевице, орехах и пр.), тем лучше для здоровья.

При этом авторы предупреждают: "Поскольку исследование одно из первых, которое сообщает о связи между белком и риском сердечной недостаточности, необходимы дополнительные исследования, прежде чем мы узнаем, способствует ли умеренное потребление белка профилактике сердечно-сосудистых заболеваний".

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