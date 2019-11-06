Благодаря реновации в Дмитровском районе сохранятся исторические здания

Помимо жилой застройки в Дмитровском районе по программе реновации появятся новые образовательные учреждения, музыкальная школа и физкультурно-оздоровительный центр. При этом в районе сохранятся исторические здания, имеющие архитектурную ценность. Пока проект застройки 15, 16, 17, 18-го микрорайонов проходит процедуру публичных слушаний. Об этом рассказал Станислав Мягков, начальник территориальной проектно-планировочной мастерской Северного административного округа ГБУ "ГлавАПУ".

По его словам, на территории микрорайонов расположено сразу три исторических дома. "Сталинки, которые были построены в 1936-1938 годах по индивидуальным проектам, до сих пор остались коммуналками. Мы сохраним эти архитектурные памятники, а их жители переедут в новые квартиры", - отметил он.

В планах реконструировать исторические дома и передать их в общественное пользование. Например, в одном откроется центр социального обеспечения. В двух других могут разместиться объекты культуры, библиотеки, образовательные кружки или клубы по интересам. "Проектом предусмотрено строительство большого количества социальных объектов в районе. Детские сады и школы, которые появятся здесь по программе реновации, будут посещать почти 1800 детей", - добавил Мягков.

По проекту здесь появится образовательный центр со школой на 600 учеников и детский сад на 150 мест. Построят и еще два сада, каждый из которых рассчитан на 200 малышей, и два корпуса школы для 600 учеников. Специально для музыкально-хоровой школы №106 построят новый корпус. В нежилой части одного из домов откроется физкультурно-оздоровительный комплекс. Заниматься спортом можно будет и на уличных площадках, где установят современные тренажеры и спортивные комплексы. Вдоль Дмитровского шоссе, на Карельском бульваре и вдоль Лобненской улицы обустроят велодорожки.

Благоустроят и скверы на Карельском бульваре и Яхромской улице. Зимой в сквере у Яхромской улицы можно будет организовать лыжную трассу.

Будут отремонтированы Клязьминская, Лобненская и Вагоноремонтная улица, а также часть Карельского бульвара. Там, где необходимо, установят шумозащитные экраны. Предусмотрены в микрорайонах и плоскостные, и подземные стоянки.

Напомним, публичные слушания по проектам планировки территорий в районах Дмитровский, Коньково, Очаково-Матвеевское и Нагорный стартовали 25 октября. С 1 ноября в информационном центре на 2-ой Брестской улице, 6, москвичи могут ознакомиться с предложениями проектировщиков, задать им интересующие вопросы и оставить свои предложения. Жители также смогут высказаться по проекту на собрании участников публичных слушаний 12 ноября. В письменном виде отзывы будут принимать еще в течение недели после собрания. Все пожелания будут переданы разработчикам.