Одно из самых многолюдных мест и транспортный узел из числа ключевых в столице - площадь Киевского вокзала. После нескольких месяцев благоустройства эта территория кардинально изменилась не только внешне, но и обрела принципиально новую транспортную схему, призванную в полтора раза увеличить число пассажиров наземного транспорта.

До конца года электробусы заменят автобусы еще на пяти маршрутах, в том числе проходящих через Киевский вокзал. Фото: Сергей Михеев/ РГ

"Акцент мы сделали на комфорте и безопасности пассажиров, для чего в первую очередь упорядочили движение, - рассказал вчера глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. - С этой целью запустили здесь электробусы - 24 единицы курсируют по двум маршрутам, со временем их будет больше. Пассажиров тоже становится больше, что неудивительно - на некоторых маршрутах время в пути благодаря новой транспортной схеме сократилась в шесть раз".

По словам Ликсутова, ежедневно на ТПУ у площади Киевского вокзала встречаются почти 400 тысяч человек, которые приезжают сюда на метро, электричках, поездах дальнего следования, наземном общественном и личном транспорте. Большинство использует эту точку, чтобы пересесть с электрички на метро или автобус. Около 200 тысяч человек в сутки совершают пересадки на земле, на вокзале, площади и между зданиями вокзала и торгового центра "Европейский". На автобусы - они ходят по 18 маршрутам, выстраиваются очереди.

Раньше транспорт ютился на площадке между вокзалом и ТЦ, а люди стояли в ожидании его на узком тротуаре. Теперь же у пешеходов появилось гораздо больше места, остановки перенесли ближе к выходам из метро и сделали понятную навигацию - сразу понятно, где какой автобус ожидать. Но главное - часть маршрутов теперь останавливаются непосредственно на площади перед вокзалом, где раньше была большая парковка. Здесь же установлены и девять ультрабыстрых зарядных станций, к которым постоянно подъезжают на подзарядку электробусы.

Ежедневно у площади Киевского вокзала встречаются почти 400 тысяч человек

В первом квартале следующего года на площади установят дополнительные навесы, защищающие пассажиров от дождя и снега, причем часть из них оснастят инфракрасными обогревателями, рассказал Максим Ликсутов. По его прогнозу количество пассажиров наземного городского транспорта скоро вырастет почти на 60%. И произойдет это уже к концу следующего года. Электробусов станет больше почти в три раза - порядка 70 машин. "Так что наша модель, подразумевающая постепенный переход на экологически чистый и безопасный транспорт, здесь будет видна в первую очередь", - отметил заммэра. Гендиректор "Мосгортранса" Леонид Антонов добавил, что в Москве уже курсируют 245 электробусов по 16 маршрутам.