Детский хоккейный турнир в Нововоронеже посетил знаменитый хоккеист

В Нововоронеже на базе ледовой арены "Остальная" с 28 октября по 1 ноября 2019 года прошел первый турнир детских хоккейных команд городов-спутников АЭС. Участие в соревнованиях приняли пять мужских команд, представляющих Нововоронежскую, Белоярскую, Калининскую, Кольскую АЭС и город Сочи, а также женская сборная, представляющая Концерн "Росэнергоатом". Всего более сотни спортсменов от 8 до 12 лет.

На торжественной церемонии закрытия присутствовали представители администрации городского округа город Нововоронеж, Нововоронежской АЭС. Почетным гостем мероприятия стал знаменитый советский и российский нападающий, мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР и СССР, заслуженный работник физкультуры и спорта РФ Игорь Тузик.

"Отрадно, что Концерн "Росэнергоатом" заботится о здоровье наших детей, об их будущем. Надеюсь, что увижу скоро этих ребят в составе сборной нашей страны. Лично меня очень впечатлила игра девчонок, как они стремились к победе, это надо было видеть!", - отметил Игорь Тузик.

После 15 игр, которые команды провели друг с другом, наметились явные лидеры. Бронзовыми призерами турнира стала команда Калининской АЭС "Атом". Второе место заняла команда Белоярской АЭС "Феникс". Победу завоевала команда Кольской АЭС "Колатом". Приз зрительских симпатий вручили команде Нововоронежской АЭС "Новик". Лучшим бомбардиром был признан Расим Магомедов (ХК "Феникс"), лучшим вратарем - Егор Пантелеев (ХК "Союз"), лучшим защитником - Иван Абрамов (ХК "Колатом"), а лучшим нападающим стала Мария Гружевская (ХК "Атомная молния").

"Мы планируем данный турнир сделать ежегодным, надеемся, что география и количество участников будет только расширяться. Для ребят это отличная возможность показать свои способности, свое владение техникой, коньками, шайбой, повысить мастерство и просто подружиться с ребятами из других городов присутствия АЭС", - рассказал заместитель директора по общим вопросам Нововоронежской АЭС Вячеслав Шваров.

В рамках стратегии Концерна "Росэнергоатом" по развитию хоккея в городах присутствия объектов атомной отрасли на ледовой арене "Остальная" ранее проходили хоккейные турниры среди работников Концерна "Росэнергоатом", хоккейные сборы среди детских команд из городов присутствия АЭС, мастер-классы со звездами хоккея мирового уровня - Данисом Зариповым и Михаилом Бирюковым и др.

Справка

Ледовая арена "Остальная" - первая построенная в городе-спутнике АЭС. Средства на строительство были выделены по Соглашению, подписанному в 2012 году между ГК "Росатом" и Правительством Воронежской области. Символический "первый камень" будущего ледового комплекса заложил 11 апреля 2017 года Алексей Гордеев в ранге главы региона. Ледовая арена общей площадью почти 5 тыс. квадратных метров имеет пропускную способность 260 человек в сутки, при этом на льду одновременно могут находиться 100 спортсменов. Трибуны Ледовой арены рассчитаны на 399 зрителей. Оснащение комплекса соответствует всем современным спортивным требованиям. Появление в городе атомщиков столь значимого объекта дало импульс к активному развитию в Нововоронеже хоккея и фигурного катания.