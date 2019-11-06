Детский хоккейный турнир в Нововоронеже посетил знаменитый хоккеист

Новости

Однопартийцы потеряли Меркель в Индии 14:10
В израильской пещере нашли 40-тысячелетний зуб с загадочной генетикой 14:10
Кремль: Прошение о помиловании Берга рассматривают в установленном порядке 14:09
Интерьер новой Skoda Octavia - первые официальные скетчи 14:04
Бывшая жена бандита Цеповяза впала в кому 14:04
Согласован проект новой Концепции развития СНГ 14:02
Минск: Глава банка ВТБ Сергей Суслопаров встретился с послом России 13:51
Колин Фаррелл и Энди Серкис могут пополнить каст нового "Бэтмена" 13:50
В Кремле не обсуждают возможность отмены ЕГЭ в России 13:47
Студенты Политеха обучат Hyundai Creta ездить силой мысли 13:47
Канал HBO анонсировал все свои премьеры одним трейлером 13:43
В Нижнем Тагиле должник облил пристава бензином 13:40
В новосибирской школе запретили чаепития после скандала с второклассницей 13:39
В Нижегородской области проверили данные об избиении детдомовца 13:37
В Париже госпитализирована Катрин Денев 13:33
В Кремле не связывают назначение Келина послом РФ в Лондоне с выборами 13:32
Умер литературный критик и писатель Лев Аннинский 13:30
В БАДах для поддержания потенции нашли неразрешенные вещества 13:29
Вышел трейлер фильма с Сэмюэлом Джексоном о сегрегации в США 13:26
В Костромской области при пожаре на ювелирном заводе погиб охранник 13:26
В Екатеринбурге из 54-этажного небоскреба эвакуировали 2900 человек 13:18
В США беспилотник обнаружил 1000-летний затерянный город 13:15
Катя Гордон обратилась в клинику из-за коллапса 13:11
Лавров: Deutsche Welle признала некорректность своих действий 13:09
США обновили "царь-бомбы" для Ирана 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
06.11.2019 13:20
Проект: В регионах

Детский хоккейный турнир в Нововоронеже посетил знаменитый хоккеист

В Нововоронеже на базе ледовой арены "Остальная" с 28 октября по 1 ноября 2019 года прошел первый турнир детских хоккейных команд городов-спутников АЭС. Участие в соревнованиях приняли пять мужских команд, представляющих Нововоронежскую, Белоярскую, Калининскую, Кольскую АЭС и город Сочи, а также женская сборная, представляющая Концерн "Росэнергоатом". Всего более сотни спортсменов от 8 до 12 лет.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

На торжественной церемонии закрытия присутствовали представители администрации городского округа город Нововоронеж, Нововоронежской АЭС. Почетным гостем мероприятия стал знаменитый советский и российский нападающий, мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР и СССР, заслуженный работник физкультуры и спорта РФ Игорь Тузик.

"Отрадно, что Концерн "Росэнергоатом" заботится о здоровье наших детей, об их будущем. Надеюсь, что увижу скоро этих ребят в составе сборной нашей страны. Лично меня очень впечатлила игра девчонок, как они стремились к победе, это надо было видеть!", - отметил Игорь Тузик.

Фото: Нововоронежская АЭС
Энергоблок №7 Нововоронежской АЭС раньше срока сдан в эксплуатацию

После 15 игр, которые команды провели друг с другом, наметились явные лидеры. Бронзовыми призерами турнира стала команда Калининской АЭС "Атом". Второе место заняла команда Белоярской АЭС "Феникс". Победу завоевала команда Кольской АЭС "Колатом". Приз зрительских симпатий вручили команде Нововоронежской АЭС "Новик". Лучшим бомбардиром был признан Расим Магомедов (ХК "Феникс"), лучшим вратарем - Егор Пантелеев (ХК "Союз"), лучшим защитником - Иван Абрамов (ХК "Колатом"), а лучшим нападающим стала Мария Гружевская (ХК "Атомная молния").

"Мы планируем данный турнир сделать ежегодным, надеемся, что география и количество участников будет только расширяться. Для ребят это отличная возможность показать свои способности, свое владение техникой, коньками, шайбой, повысить мастерство и просто подружиться с ребятами из других городов присутствия АЭС", - рассказал заместитель директора по общим вопросам Нововоронежской АЭС Вячеслав Шваров.

В рамках стратегии Концерна "Росэнергоатом" по развитию хоккея в городах присутствия объектов атомной отрасли на ледовой арене "Остальная" ранее проходили хоккейные турниры среди работников Концерна "Росэнергоатом", хоккейные сборы среди детских команд из городов присутствия АЭС, мастер-классы со звездами хоккея мирового уровня - Данисом Зариповым и Михаилом Бирюковым и др.

Справка

Ледовая арена "Остальная" - первая построенная в городе-спутнике АЭС. Средства на строительство были выделены по Соглашению, подписанному в 2012 году между ГК "Росатом" и Правительством Воронежской области. Символический "первый камень" будущего ледового комплекса заложил 11 апреля 2017 года Алексей Гордеев в ранге главы региона. Ледовая арена общей площадью почти 5 тыс. квадратных метров имеет пропускную способность 260 человек в сутки, при этом на льду одновременно могут находиться 100 спортсменов. Трибуны Ледовой арены рассчитаны на 399 зрителей. Оснащение комплекса соответствует всем современным спортивным требованиям. Появление в городе атомщиков столь значимого объекта дало импульс к активному развитию в Нововоронеже хоккея и фигурного катания.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Атаковавшие погранзаставу в Таджикистане оказались боевиками ИГ
Захарова: Украина должна сделать конкретные шаги, если хочет мира
Набиуллина: ЦБ усилит надзор за банками в сфере защиты персональных данных
Преступники нашли новый способ кражи денег с карт
ВВС применит "полуавтоматическую журналистику" при освещении выборов