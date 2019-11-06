Новости

Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать 00:54
Один человек погиб и десятки ранены при обстреле боевиками Алеппо 00:20
Юрий Семин: Это поражение - в актив нашей команде 06.11.2019
Airbnb проверит все зарегистрированные на платформе адреса 06.11.2019
Из-за ошибки пилота в аэропорту Амстердама объявили тревогу 06.11.2019
Севший на мель российский паром вернулся в Стокгольм 06.11.2019
57 человек пострадали из-за утечки химического вещества в Англии 06.11.2019
Сколько россияне потратили на покупку новых машин в 2019 году 06.11.2019
У 19-летней дочери Ларисы Гузеевой диагностирован рак 06.11.2019
Причастность задержанного к убийству главы ЦПЭ Ингушетии не подтвердилась 06.11.2019
Тарантино рассказал о дальнейшей судьбе героя Ди Каприо 06.11.2019
Медведев уволил замруководителя Росавиации 06.11.2019
Катрин Денев перенесла инсульт 06.11.2019
Российский турист пропал на турецком курорте 06.11.2019
Путин приедет на съезд "Единой России" 06.11.2019
"Аэрофлот" вернул владельцам золотых карт доступ к ВИП-залам трех аэропортов 06.11.2019
Росавиация внепланово проверила авиакомпанию Azur Air 06.11.2019
Toyota представила гоночный бизнес-седан Avalon 06.11.2019
Задержан подозреваемый в причастности к убийству майора из Ингушетии 06.11.2019
СМИ: Власти Кипра аннулировали гражданство девяти россиян 06.11.2019
АвтоВАЗ назвал самый популярный автомобиль в 2019 году 06.11.2019
Украина ввела эмбарго на ввоз списанных вагонов из России 06.11.2019
ЦБ ожидает роста доходов населения на фоне замедления инфляции 06.11.2019
Правительство распространило льготную ипотеку на семьи с детьми-инвалидами 06.11.2019
В Крыму суд арестовал задержанного за мошенничество адвоката 06.11.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
06.11.2019 23:39
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Счет в пользу москвичей

Эксперты поддержали проект бюджета столицы
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 251(8009)
Пожалуй, еще никогда проект столичного бюджета на ближайшие три года не обсуждали так бурно и подробно. Едва закончились пятичасовые переговоры в Мосгордуме, после которых депутаты взялись за разработку поправок, как начались публичные слушания в Общественной палате Москвы. Более тысячи человек приняли в них участие.

"Это подтверждает высокий уровень политической культуры в городе и запрос на общественные слушания, на детальное обсуждение. Будем продолжать работать над улучшением бюджета в интересах москвичей", - сказал, подводя их итоги, председатель городской Общественной палаты Константин Ремчуков. Пожелания и предложения москвичей по бюджету продолжали принимать и вчера, а теперь их направят мэру и в городской парламент, где впереди второе чтение закона о бюджете.

Напомню, согласно проекту, расходы столичной казны в следующем году составят 3,15 трлн рублей и будут расти ежегодно. Увеличатся и доходы - в 2020 году на 8%, а в 2021-2022 годах на 9,5%. Произойдет это за счет развития предпринимательства, повышения зарплат москвичей и высоких темпов экономики в целом. Дефицит бюджета снизится с 351,3 млрд в 2020 году до 22,8 млрд в 2022-м.

Проект бюджета можно назвать одновременно и социально ориентированным, и инвестиционным

Опрошенные "РГ" эксперты сошлись во мнении, что проект бюджета можно назвать одновременно и социально ориентированным, и инвестиционным. Политолог Дмитрий Бабич отмечает, что траты социального характера составляют больше половины всех расходов, или около 1,7 триллиона рублей ежегодно. Эти деньги предназначены и для поддержки нуждающихся москвичей, и на здравоохранения, образования, культуры, спорта. Только на доплаты к пенсиям москвичей в следующем году предусмотрено 157,4 млрд рублей.

Больше, чем на соцподдержку москвичей, город в ближайшие три года намерен тратить только на развитие транспортной системы - на эту программу заложено почти 2,2 триллиона рублей. Деньги будут направлены на строительство новых станций метро, автодорог, развязок, обновление общественного транспорта.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Что изменилось на площади Киевского вокзала после реконструкции

- Я бы сказал, что эти деньги выделены по жизненным показаниям, - сказал "РГ" директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. - Если бы Москва в последнее десятилетие не развивала большую транспортную программу, то нас ждали бы очень плачевные последствия - пришлось бы ездить из района в район в командировку с ночевкой. Эта угроза была реальной, но такого развития событий удалось избежать. Если мы возьмем схему метро 2010 года и современную, то увидим, что она практически удвоилась. Конечно, это стоило больших денег, но без этого было не обойтись.

В ближайшие три года построят еще 27 станций и 70 км линий метро, то есть темпы развития транспортной системы сохранятся, добавил Блинкин. Благодаря этому к 2022 году метро в шаговой доступности получат 95% москвичей.

Экономика Казна Бюджеты регионов Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Задержан подозреваемый в причастности к убийству майора из Ингушетии
СМИ: Власти Кипра аннулировали гражданство девяти россиян
"Газпром" назвал условия для заключения контракта с Киевом на транзит газа
Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
Зеленский раскритиковал завод в Харькове за выпуск одного танка за 10 лет