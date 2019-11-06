Пожалуй, еще никогда проект столичного бюджета на ближайшие три года не обсуждали так бурно и подробно. Едва закончились пятичасовые переговоры в Мосгордуме, после которых депутаты взялись за разработку поправок, как начались публичные слушания в Общественной палате Москвы. Более тысячи человек приняли в них участие.

"Это подтверждает высокий уровень политической культуры в городе и запрос на общественные слушания, на детальное обсуждение. Будем продолжать работать над улучшением бюджета в интересах москвичей", - сказал, подводя их итоги, председатель городской Общественной палаты Константин Ремчуков. Пожелания и предложения москвичей по бюджету продолжали принимать и вчера, а теперь их направят мэру и в городской парламент, где впереди второе чтение закона о бюджете.

Напомню, согласно проекту, расходы столичной казны в следующем году составят 3,15 трлн рублей и будут расти ежегодно. Увеличатся и доходы - в 2020 году на 8%, а в 2021-2022 годах на 9,5%. Произойдет это за счет развития предпринимательства, повышения зарплат москвичей и высоких темпов экономики в целом. Дефицит бюджета снизится с 351,3 млрд в 2020 году до 22,8 млрд в 2022-м.

Проект бюджета можно назвать одновременно и социально ориентированным, и инвестиционным

Опрошенные "РГ" эксперты сошлись во мнении, что проект бюджета можно назвать одновременно и социально ориентированным, и инвестиционным. Политолог Дмитрий Бабич отмечает, что траты социального характера составляют больше половины всех расходов, или около 1,7 триллиона рублей ежегодно. Эти деньги предназначены и для поддержки нуждающихся москвичей, и на здравоохранения, образования, культуры, спорта. Только на доплаты к пенсиям москвичей в следующем году предусмотрено 157,4 млрд рублей.

Больше, чем на соцподдержку москвичей, город в ближайшие три года намерен тратить только на развитие транспортной системы - на эту программу заложено почти 2,2 триллиона рублей. Деньги будут направлены на строительство новых станций метро, автодорог, развязок, обновление общественного транспорта.

- Я бы сказал, что эти деньги выделены по жизненным показаниям, - сказал "РГ" директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. - Если бы Москва в последнее десятилетие не развивала большую транспортную программу, то нас ждали бы очень плачевные последствия - пришлось бы ездить из района в район в командировку с ночевкой. Эта угроза была реальной, но такого развития событий удалось избежать. Если мы возьмем схему метро 2010 года и современную, то увидим, что она практически удвоилась. Конечно, это стоило больших денег, но без этого было не обойтись.

В ближайшие три года построят еще 27 станций и 70 км линий метро, то есть темпы развития транспортной системы сохранятся, добавил Блинкин. Благодаря этому к 2022 году метро в шаговой доступности получат 95% москвичей.