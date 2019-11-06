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06.11.2019 18:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сделано в Москве

Экспорт московских товаров вырос на 17 процентов
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Федеральный выпуск № 251(8009)
По темпам роста промышленности Москва входит в пятерку мировых столиц. Об этом журналистам вчера сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

По его словам, за первые полгода в Москве объем инвестиций в основной капитал вырос на 19,5%. При этом в среднем по России этот показатель составил 0,6%. Растет в столице и количество инновационных производств, а вместе с ним число занятых в отрасли людей и их средняя зарплата - сегодня она варьируется в районе 73 тысяч рублей. "Мы развенчиваем миф, что в столице нет промышленности, - отмечает Прохоров. - Здесь работают 650 крупных и средних предприятий, на заводах и фабриках трудятся порядка 700 тысяч человек". Еще семь тысяч рабочих мест появится в городе в ближайшем будущем. За последний год, рассказал чиновник, Москва предоставила инвесторам 15 земельных участков общей площадью 60 гектаров. Там построят почти полмиллиона квадратных метров новых промышленных объектов, инвестируют в них 37 миллиардов рублей.

Московские товары чаще всего приобретают Турция, Иран, Казахстан, Беларусь, Египет

Столичные власти надеются, что это станет еще одним стимулом для дальнейшего роста производства. Помогают промышленности в работе финансы и льготы, предоставляемые городом, уверен Прохоров. Он рассказал, что предприятия освобождаются от части региональных налогов, если они выполняют поставленные перед ними условия по инвестициям, средней заработной плате и выручке. Сейчас помощь от города получают 105 предприятий. В их числе 49 промкомплексов, 36 технопарков, 10 якорных резидентов и один автопроизводитель.

- Льготы промышленным предприятиям составляют 2,5 млрд рублей в год. Плюс 1,1 млрд рублей, которые дает технопарк. Зачем мы это делаем? - говорил Прохоров. - Мы подсчитали, что на каждый рубль финансовых и налоговых льгот мы получаем 3,1 рубля в приросте региональных налогов.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Москва, по его словам, первой в стране начала заключать так называемые офсетные контракты. Это долгосрочные закупки товара для государственных нужд в обмен на локализацию производства в Москве. Два документа заключены с фармацевтическими компаниями. Еще один планируется подписать с компанией-производителем медицинских изделий. Как ожидается, подписи под документом стороны поставят под "ёлочку" - в конце декабря. "Мы не останавливаемся, потому что понимаем, что офсетные контракты - наше конкурентное преимущество перед другими регионами", - отмечает Прохоров. В будущем подобные контракты Москва планирует заключать в сферах транспортного машиностроения, техники и материалов для жилищно-коммунального хозяйства, IT-оборудования и питания.

По словам Прохорова, московские товары потихоньку завоевывают своих поклонников за рубежом. Объем промышленного экспорта Москвы в сравнении с 2018 годом вырос на 16%. Продукции отправлено почти на 17 млрд долларов. Есть подписанные контракты с Великобританией, странами СНГ, Китаем, Германией. В Поднебесную, например, будут поставлять 3D-принтеры.

Московские производители объявили о создании первого завода инновационных материалов на Кубе. Документы уже подписаны, и строительство завода скоро начнется, а в конце 2020 года его запустят. На производстве будут установлены 22 линии по производству композитной стекло-пластиковой арматуры. Это новый материал, он легче и качественнее, - добавил Прохоров. - Завод станет крупнейшим в странах Карибского бассейна.

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