Игорь Артамонов: "Липецкая область будет полностью газифицирована"

Глава региона отметил, что в рамках реализации программы по газификации и реконструкции газораспределительных сетей Липецкой области введены в эксплуатацию три межпоселковых газопровода общей протяженностью 18,6 километра.

Это позволило обеспечить газом пять населенных пунктов региона: поселок Первое Мая Липецкого района, село Крутое Лебедянского района, а также деревни Алексеевка, Заря и Писаревка Задонского района. Новые газопроводы создадут условия для газификации более 200 домовладений.

"Сегодня уровень газификации Липецкой области составляет 97%, опережая по этому показателю ряд российских регионов. Договоренность о стопроцентной газификации была достигнута на недавней рабочей встрече с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. Мы в своей работе опираемся на нужды и запросы людей. Голубое топливо должно прийти в каждое село и в каждый дом", - подчеркнул Игорь Артамонов.