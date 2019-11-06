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06.11.2019 13:28
Проект: В регионах

Игорь Артамонов: "Липецкая область будет полностью газифицирована"

Глава региона отметил, что в рамках реализации программы по газификации и реконструкции газораспределительных сетей Липецкой области введены в эксплуатацию три межпоселковых газопровода общей протяженностью 18,6 километра.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Это позволило обеспечить газом пять населенных пунктов региона: поселок Первое Мая Липецкого района, село Крутое Лебедянского района, а также деревни Алексеевка, Заря и Писаревка Задонского района. Новые газопроводы создадут условия для газификации более 200 домовладений.

Фото: Администрация Липецкой области
Игорь Артамонов: "В Липецке уникальная система привлечения инвесторов"

"Сегодня уровень газификации Липецкой области составляет 97%, опережая по этому показателю ряд российских регионов. Договоренность о стопроцентной газификации была достигнута на недавней рабочей встрече с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. Мы в своей работе опираемся на нужды и запросы людей. Голубое топливо должно прийти в каждое село и в каждый дом", - подчеркнул Игорь Артамонов.

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