Кому положен бесплатный отдых в детских лагерях

Напомним, на бесплатное место под солнцем в столице могут рассчитывать дети 12 льготных категорий. В списке, например, сироты, инвалиды и школьники из малообеспеченных семей. Бронировать путевку родителям или законным представителя ребенка придется, как и раньше, в два этапа. На первом, который завершится 10 декабря, нужно выбрать месяц, когда хотелось бы отправить на отдых ребенка, а также желаемую курортную зону. Всего их 12: Причерноморье, Северный Кавказ, Крым и другие регионы.
Вправе родители взамен путевки выбрать сертификат на 30 тысяч рублей. В этом случае поездку придется организовывать им самим. Как рассказала гендиректор "Мосгортура" Инна Голубева, деньги по сертификату теперь будут напрямую направлять базам отдыха. Раньше они перечислялись родителям, поэтому проверить, куда в итоге пошли деньги, было проблематично. Заявление можно подать через городской портал mos.ru или в офисе "Мосгортура". Оба способа равнозначны, подчеркивает Голубева.
Второй этап заявочной кампании продлится две недели - с 7 по 21 февраля 2020 года. Тут предложат выбрать конкретную базу отдыха или лагерь, а также точные сроки заезда. Примерный реестр отдыхающих сформируется в январе, уточнили "РГ" в "Мосгортуре". "Если заявление успешно пройдет все проверки, и родители своевременно выберут место отдыха, путевка поступит в их личный кабинет на mos.ru уже в феврале, - пояснил замгенерального директора "Мосгортура" Денис Буянов. - гарантировать, что все заявления пройдут во второй этап, мы не можем". По его словам, бесплатные путевки, как и раньше, в первую очередь получат дети-сироты и те, кто за последние три года за счет столичного бюджета никуда не выезжал.
Минувшим летом по бесплатным путевкам, оплаченным из бюджета Москвы, отдохнули более 50 тысяч человек. Из них 78% набирались сил на морском побережье.
В детские оздоровительные лагеря (индивидуальный отдых):
- Сироты и оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 7 до 17 лет.
- Инвалиды и с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 15 лет.
- Из малообеспеченных семей в возрасте от 7 до 15 лет.
- Жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий в возрасте от 7 до 15 лет*
- Из семей беженцев и вынужденных переселенцев в возрасте от 7 до 15 лет*
-Дети, оказавшиеся в экстремальных условиях, в возрасте от 7 до 15 лет*
- Жертвы насилия в возрасте от 7 до 15 лет*
- Дети от 7 до 15 лет, жизнедеятельность которых нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть их самостоятельно или с помощью семьи*
- Пострадавшие в результате террористических актов в возрасте от 7 до 15 лет*
- Дети из семей военнослужащих и приравненных к ним лиц, погибших или получивших увечья (ранения, травмы, контузии) при исполнении ими обязанностей военной службы или служебных обязанностей, в возрасте от 7 до 15 лет*
- Дети из семей, в которых оба или один родитель являются инвалидами, в возрасте от 7 до 15 лет*
- Дети с отклонениями в поведении в возрасте от 7 до 15 лет*
*При условии получения ежемесячного пособия в соответствии с Законом города Москвы от 3 ноября 2004 г. № 67 "О ежемесячном пособии на ребенка"
В организации отдыха и оздоровления семейного типа (совместный отдых):
- Сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 17 лет.
- Инвалиды и с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 4 до 17 лет.
- Из малообеспеченных семей в возрасте от 3 до 7 лет.
В лагеря для молодежи (возраст: 18-23):
- Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Тем временем
Вожатыми в детские лагеря, где отдыхают москвичи, чаще идут девушки, сообщали "РГ" в "Мосгортуре". По данным аналитиков, представительниц прекрасного пола - 84%. Большинству вожатых 20 лет. Учатся в основном в вузах. Почти все владеют английским языком. Некоторые знают немецкий и французский. В свободное время чаще всего увлекаются рукоделием, танцами, игровыми видами спорта, рисованием и фотографией.