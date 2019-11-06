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06.11.2019 20:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кому положен бесплатный отдых в детских лагерях

Текст: Сергей Жуков
Еще зима не наступила, но пора уже подумать и о лете. По крайней мере, позаботиться, куда поедет отдыхать ребенок во время каникул. Тем более, что именно сейчас родители детей льготных категорий могут подать заявление на бесплатную путевку. Время для этого им отведено до 10 декабря, сообщили "РГ" в Мосгортуре.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Напомним, на бесплатное место под солнцем в столице могут рассчитывать дети 12 льготных категорий. В списке, например, сироты, инвалиды и школьники из малообеспеченных семей. Бронировать путевку родителям или законным представителя ребенка придется, как и раньше, в два этапа. На первом, который завершится 10 декабря, нужно выбрать месяц, когда хотелось бы отправить на отдых ребенка, а также желаемую курортную зону. Всего их 12: Причерноморье, Северный Кавказ, Крым и другие регионы.

Фото: Istock
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Вправе родители взамен путевки выбрать сертификат на 30 тысяч рублей. В этом случае поездку придется организовывать им самим. Как рассказала гендиректор "Мосгортура" Инна Голубева, деньги по сертификату теперь будут напрямую направлять базам отдыха. Раньше они перечислялись родителям, поэтому проверить, куда в итоге пошли деньги, было проблематично. Заявление можно подать через городской портал mos.ru или в офисе "Мосгортура". Оба способа равнозначны, подчеркивает Голубева.

Второй этап заявочной кампании продлится две недели - с 7 по 21 февраля 2020 года. Тут предложат выбрать конкретную базу отдыха или лагерь, а также точные сроки заезда. Примерный реестр отдыхающих сформируется в январе, уточнили "РГ" в "Мосгортуре". "Если заявление успешно пройдет все проверки, и родители своевременно выберут место отдыха, путевка поступит в их личный кабинет на mos.ru уже в феврале, - пояснил замгенерального директора "Мосгортура" Денис Буянов. - гарантировать, что все заявления пройдут во второй этап, мы не можем". По его словам, бесплатные путевки, как и раньше, в первую очередь получат дети-сироты и те, кто за последние три года за счет столичного бюджета никуда не выезжал.

Минувшим летом по бесплатным путевкам, оплаченным из бюджета Москвы, отдохнули более 50 тысяч человек. Из них 78% набирались сил на морском побережье.

Дети, имеющие право на бесплатные путевки

В детские оздоровительные лагеря (индивидуальный отдых):

- Сироты и оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 7 до 17 лет.

- Инвалиды и с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 15 лет.

- Из малообеспеченных семей в возрасте от 7 до 15 лет.

- Жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий в возрасте от 7 до 15 лет*

- Из семей беженцев и вынужденных переселенцев в возрасте от 7 до 15 лет*

-Дети, оказавшиеся в экстремальных условиях, в возрасте от 7 до 15 лет*

- Жертвы насилия в возрасте от 7 до 15 лет*

- Дети от 7 до 15 лет, жизнедеятельность которых нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть их самостоятельно или с помощью семьи*

- Пострадавшие в результате террористических актов в возрасте от 7 до 15 лет*

- Дети из семей военнослужащих и приравненных к ним лиц, погибших или получивших увечья (ранения, травмы, контузии) при исполнении ими обязанностей военной службы или служебных обязанностей, в возрасте от 7 до 15 лет*

- Дети из семей, в которых оба или один родитель являются инвалидами, в возрасте от 7 до 15 лет*

- Дети с отклонениями в поведении в возрасте от 7 до 15 лет*

*При условии получения ежемесячного пособия в соответствии с Законом города Москвы от 3 ноября 2004 г. № 67 "О ежемесячном пособии на ребенка"

В организации отдыха и оздоровления семейного типа (совместный отдых):

- Сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 17 лет.

- Инвалиды и с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 4 до 17 лет.

- Из малообеспеченных семей в возрасте от 3 до 7 лет.

В лагеря для молодежи (возраст: 18-23):

- Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Тем временем

Вожатыми в детские лагеря, где отдыхают москвичи, чаще идут девушки, сообщали "РГ" в "Мосгортуре". По данным аналитиков, представительниц прекрасного пола - 84%. Большинству вожатых 20 лет. Учатся в основном в вузах. Почти все владеют английским языком. Некоторые знают немецкий и французский. В свободное время чаще всего увлекаются рукоделием, танцами, игровыми видами спорта, рисованием и фотографией.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Отдых детей в летних лагерях
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