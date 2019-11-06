На севере Москвы Жабенский пруд окрасился в кровавый цвет

Около недели назад социальные сети активно обсуждали цвет Жабенского пруда в Тимирязевском районе Москвы. Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУП "Мосводосток", следов загрязнения не обнаружено.

- Этот пруд не входит в зону обслуживания ГУП "Мосводосток". Однако по запросу сотрудники предприятия провели исследование воды и почвы, - поясняли в пресс-службе. - Следов загрязнения обнаружить не удалось, поэтому специалисты предположили, что цвет воды окрашен в связи с попаданием и нахождением в воде опавшей листвы. Еще одна причина - возможно, в воде находятся посторонние красящие примеси.

Напомним, что 14 октября в бело-зеленый цвет окрасилась Москва-река в районе набережной Тараса Шевченко. Тогда ГУП "Мосводосток" обнаружил в воде большое содержание примеси известняка. Виновные так и не найдены.