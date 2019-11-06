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06.11.2019 00:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Найди свой дом

На ВДНХ открыли обновленный макет столицы
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 249(8007)
После месячного перерыва на ВДНХ открылся павильон "Макет Москвы". Столица в миниатюре стала больше на 61 квадратный метр и обрела несколько новых достопримечательностей - Киевский вокзал, гостиницу "Украина", Донской и Симонов монастыри, Андреевский мост и другие. Смотришь на обновленный макет и удивляешься, как такой мегаполис удалось воссоздать в мельчайших деталях.
На макете уместилось 23 тысячи объектов. Это и типовые многоэтажки, и архитектурные жемчужины. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ На макете уместилось 23 тысячи объектов. Это и типовые многоэтажки, и архитектурные жемчужины. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
На макете уместилось 23 тысячи объектов. Это и типовые многоэтажки, и архитектурные жемчужины. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

"Макет Москвы" на ВДНХ, напомню, обрел собственный павильон два с лишним года назад и с тех пор его посетили больше 600 тысяч человек. "Людям интересно, не сходя с места, рассматривать Москву. Встав посреди макета, многие ищут свой дом. Число гостей постоянно растет, - рассказала корреспонденту "РГ" куратор выставки-павильона Екатерина Епик. - За первый год у нас побывали 250 тысяч посетителей, за второй уже 400 тысяч. Был и рекорд - 11 тысяч гостей в день. Разумеется, особенно людно бывает по выходным дням и в праздники".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Регулярно увеличивается и площадь макета - теперь она достигла уже 429 "квадратов", на которых уместилось 23 тысячи объектов. Это и типовые жилые многоэтажки, и настоящие архитектурные жемчужины. Взгляд сразу выхватывает, например, гостиницу "Украина". Она выделяется размерами и количеством деталей - сходство с оригиналом 100-процентное, даже цвет фасада передан безукоризненно.

В каждой копии здания встроен светодиод, что позволяет зажигать в зданиях окна: в административных и офисных - холодный свет, в жилых домах - теплый. Сверху над макетом смонтирована еще и довольно сложная система подсветки, которая позволяет проводить настоящие светомузыкальные шоу - в будни они идут каждый час, а по выходным каждые полчаса.

"Менять внешний вид макета могут и сами посетители - для этого есть специальный пульт, - объясняет Екатерина Епик. - Он запросто погружает "город" в лунную ночь, может выбрать солнечный день и даже запустить над городом радугу. Можно подсветить отдельные улицы и рассмотреть нужный дом при 30-кратном увеличении - видеокамера сама найдет здание и приблизит его, передав изображение на монитор".

Сделаны элементы макета не на модном сейчас 3D-принтере, а на фрезерном станке с числовым программным управлением

Интересно, что сделаны элементы макета не на модном сейчас 3D-принтере, а на фрезерном станке с числовым программным управлением - он вырезает детали из пластика с точностью, не доступной для принтера. Для каждой модели предварительно составляется чертеж, причем нередко за ним стоит настоящая исследовательская работа. К примеру, копию Исторического музея у Кремля мастерам пришлось делать по снимкам из космоса и фотографиям, поскольку исходных чертежей здания не сохранилось.

Макет продолжает расширяться и дальше прямо на глазах у посетителей. Над вырезанной на станке деталью уже вручную работают макетчики. Заготовки превращаются в цветные окна и балконы, обрастают крышами. Строит макет Москвы команда из 60 художников, архитекторов, графиков и макетчиков. Законченный вид он должен приобрести в следующем году - его площадь планируется увеличить более чем вдвое - до 945 кв. м. Этот макет станет точной копией города в границах Третьего транспортного кольца.

Кстати

"Макет Москвы" расположен на Сиреневой аллее ВДНХ недалеко от "Технограда". Он работает ежедневно, кроме понедельника с 10.00 до 20.00. Каждый день в павильоне проходят бесплатные шоу, экскурсии и лекции - расписание можно посмотреть на сайте maketmoskvy.ru

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