Названы самые аварийные районы Москвы

Больше всего аварий на дорогах за девять месяцев этого года произошло в Южном административном округе, а Выхино-Жулебино стал самым аварийным районом. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Москве.

Больше всего дорожных аварий произошло в Южном округе - по итогам девяти месяцев там зарегистрировано 816 ДТП, в которых погибли 39 и ранены 941 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество дорожных аварий и пострадавших в них людей сократилось на 6,3% и 6,9% соответственно, а вот количество погибших осталось неизменным. В числе самых аварийных районов - Бирюлево Восточное, Даниловский, Орехово-Борисово Южное.

На втором месте по аварийности Восточный округ, там зафиксировано 724 ДТП, а третье место занял Западный округ, где произошло 697 ДТП.

По районам, в лидерах самых аварийных - Выхино-Жулебино в Юго-Восточном округе, где зарегистрировано 120 ДТП, что на 17,6% больше, чем за это же время в прошлом году. В этих происшествиях погибли восемь и получили ранения 144 человека, что больше показателей предыдущего года на 33,3% и 16,1% соответственно. На втором месте по числу дорожных происшествий районы Люблино и Марьино.

Меньше всего ДТП зарегистрировано в Зеленоградском, Троицком и Новомосковском административных округах.