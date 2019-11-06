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06.11.2019 10:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названы самые аварийные районы Москвы

Текст: Ангелина Зеленькова

Больше всего аварий на дорогах за девять месяцев этого года произошло в Южном административном округе, а Выхино-Жулебино стал самым аварийным районом. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Москве.

Больше всего дорожных аварий произошло в Южном округе - по итогам девяти месяцев там зарегистрировано 816 ДТП, в которых погибли 39 и ранены 941 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество дорожных аварий и пострадавших в них людей сократилось на 6,3% и 6,9% соответственно, а вот количество погибших осталось неизменным. В числе самых аварийных районов - Бирюлево Восточное, Даниловский, Орехово-Борисово Южное.

Фото: iStock
На треть сократилось количество "аварийных" регионов

На втором месте по аварийности Восточный округ, там зафиксировано 724 ДТП, а третье место занял Западный округ, где произошло 697 ДТП.

По районам, в лидерах самых аварийных - Выхино-Жулебино в Юго-Восточном округе, где зарегистрировано 120 ДТП, что на 17,6% больше, чем за это же время в прошлом году. В этих происшествиях погибли восемь и получили ранения 144 человека, что больше показателей предыдущего года на 33,3% и 16,1% соответственно. На втором месте по числу дорожных происшествий районы Люблино и Марьино.

Меньше всего ДТП зарегистрировано в Зеленоградском, Троицком и Новомосковском административных округах.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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