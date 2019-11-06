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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Память поколений

О чем повествует уникальная выставка в московском Манеже
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Неделя № 250(8008)
В Манеже на выставке "Память поколений. Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" собраны лучшие художественные высказывания о войне из 44 музеев России. Уникально и решение выставочного пространства: это круговая застройка из 15 залов со специальным климатическим куполом для сохранности экспонатов.

Прямо перед вошедшими в зале "Память истории" - знаменитый триптих об Александре Невском Павла Корина из Третьяковской галереи. Над произведением, которое называют символом будущей победы, Корин работал в 1942-1943 годах, когда исход войны был неочевиден. Но, по замыслу кураторов, триптих должен рифмоваться с историей войны через кадры фильма Эйзенштейна и слова князя-воина о победе над немцами на Чудском озере: "Кто с мечом к нам придет..." Фильм "Александр Невский" имел оглушительный успех во время войны, и это сделало сюжет очень актуальным для зрителей начала 40-х.
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Зельфира Трегулова подчеркивает, что триптих Корина - возвращение иконописных мотивов в официальную живопись. А Владимир Мединский обращает внимание гостей на картину Василия Яковлева из Ярославского художественного музея.

"Яковлев - автор знаменитого портрета маршала Жукова, - комментирует Трегулова. - А это "Патриотическое молебствование в Москве. 22 июня 1942 года", на котором изображен епископ Сергий (Ларин). Художник был другом Сергия и присутствовал на службе, когда тот молился о Победе. Епископ любил эту картину и возил ее свернутую с собой. Он известен еще и тем, что на пожертвованные им 100 тысяч был построен самолет для фронта".

В зале "День победы", посвященном искусству 70-х, звучит "Здесь птицы не поют..." Президент обращает внимание на картину "Память Смоленской земли". На столе - пробитая пулей каска и треснувший чугунок. По жанру - натюрморт, по сути - символическое высказывание.

- Да, это тот самый Борис Неменский, которому сейчас 97 лет, - реагирует Зельфира Трегулова. И рассказывает о глубоком подтексте искусства 70-х. Вот работа Татьяны Назаренко "Партизаны пришли". Трагический момент, когда повешенного вынимают из петли. Здесь даже стилистически цитируется евангельский сюжет "Снятие с креста".

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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- Для многих тема войны была не просто темой официального заказа к ежегодной выставке к 9 мая, - говорит Трегулова о художниках 70-х. - Многие были на фронте, кто-то оказался подранком войны. В 60-70-е годы они возвращались к этим темам мира, боли, горя, с которыми оказывались лицом к лицу. Поэтому это абсолютно честное и глубокое искусство. "Подранками войны" директор Третьяковки назвала художников, которых война задела через память родителей. К этому поколению она отнесла и себя.

- На картине "Шинель отца" Виктор Попков изобразил себя в шинели тестя. Мой отец прошел войну от начала до конца. Я получила память о ней из рук в руки.

Кстати

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Выставка будет работать ежедневно по 8 декабря. Вход бесплатный.

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