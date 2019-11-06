Около тысячи кадет и юнармейцев примут участие в параде 7 ноября

В торжественном марше к 78-й годовщине военного парада на Красной площади примут участие ученики кадетских классов и воспитанники "Юнармии". Об этом агентству "Москва" сообщила директор Центра патриотического воспитания и школьного спорта Ольга Ярославская.

Маршем пройдут 10 парадных расчетов, состоящих из воспитанников кадетских классов и училищ. В общей сложности по брусчатке пройдут около тысячи юнармейцев и кадет. Они будут в одном строю с военнослужащими Минобороны, суворовцами и кавалерийской группой Президентского полка.

Суворовцы и юнармейцы заранее готовились к маршу, совершенствуя физическую форму и строевую подготовку. Кроме того, они изучили историю самого парада 1941 года и прекрасно поняли его значение. Тот марш по брусчатке Красной площади проходил, когда Москва находилась почти на осадном положении: немцы подходили к границам города. С парада воины уходили прямо на передовую. Новости о параде быстро разлетелись по всему миру и дали понять: столица не сдалась и готова дать решительный отпор врагу. Так и произошло: парад дал моральный стимул к коренному перелому в Великой Отечественной войне. Красная Армия перешла в контрнаступление, и фашистские части были отброшены от города.