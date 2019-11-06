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06.11.2019 11:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Курском в ДТП с грузовиком погибли пять человек

Текст: Элина Труханова (Курск)

В Курской области при столкновении грузовика и легкового автомобиля погибли пять человек.

По данным ГУ МЧС по Курской области, авария произошла в ночь на 6 ноября возле населенного пункта Вышнее Ольховатка Щигровского района. ТАСС сообщает, что жертвами ДТП стали пять человек.

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Авария произошла около четырех утра на автодороге Щигры - Колпна. По предварительным данным регионального МВД, произошло лобовое столкновение КамАЗа и Audi, в результате чего водитель и четыре пассажира легкового автомобиля скончались на месте.

Водитель грузовика госпитализирован в Щигровскую ЦРБ.

В ликвидации последствий аварии участвовали 25 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС - 11 человек и три единицы техники.

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