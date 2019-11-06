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06.11.2019 20:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Доза под партой

Рязанских школьников ждет повальный наркотест
Текст: Елена Шулепова (Рязань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 251(8009)
В Рязанской области вводят повсеместное тестирование студентов профессиональных образовательных организаций и школьников, начиная с 13 лет, на употребление наркотиков и психотропных веществ. Об этом заявил губернатор Николай Любимов на заседании регионального правительства, заверив при этом, что такой шаг поддержали "сами родители".

- Сведения о положительных результатах не будут передаваться в правоохранительные органы, с такими ребятами начнут работать медики и психологи, - написал глава региона на своей странице в соцсетях.

По результатам социально-психологического тестирования, два процента рязанских школьников и пять процентов студентов учреждений профобразования признались в употреблении наркотиков. "Есть основания предполагать, что эта цифра занижена в силу латентности показателей наркопотребления", - заметил глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий.

Фото: iStock
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На самом деле федеральный закон о проверке на наркотики учеников и студентов действует в России с 2013 года. Он предполагает сначала анкетирование, потом непосредственно медосмотр. Тестирование проводится с 13 лет на добровольной основе. Согласие на его проведение должны дать родители, если ребенку нет еще 15 лет. Если старше - решает он сам.

Региональный закон понадобился, чтобы охватить профосмотрами большее число несовершеннолетних, чему мешает несогласованность действий различных ведомств. Поэтому рязанские чиновники подготовили приказ о межведомственном взаимодействии. В распоряжении "РГ" имеется проект этого документа.

Предполагается, что большую часть работы по организации профосмотров должны взять на себя педагоги. Они составят поименные списки учащихся, там же будут собирать письменные согласия на тестирование. С теми же, кто отказался от тестирования будут индивидуально работать психологи, "мотивируя их к прохождению осмотра".

Предполагается, что большую часть работы по организации профосмотров возьмут на себя учителя

От него можно отказаться. В случае выявления потребителей наркотиков или психотропов их анонимность гарантируется - от медицинских работников и педагогов будут взяты подписки о неразглашении информации. По словам главы рязанского минздрава, подготовке документа предшествовало его широкое обсуждение врачебным и педагогическим сообществом, были и обсуждения с родителями. Андрей Прилуцкий уверяет, что все "поддержали реализацию профильной пилотной программы в регионе".

Комментарий

Максим Дулинов, директор Федерального института развития образования РАНХиГС:

- Рязанская инициатива права детей не нарушает. При этом сама история не новая. В регионах добровольное тестирование школьников на наркотики проводится уже очень давно - более 10 лет - на уровне местных инициатив. Например, в Калужской области еще в 2009 году вышло распоряжение губернатора, которое регламентировало такое обследование. Правда, только с 15 лет. Программа оказалась эффективной. В 2016 году было обследовано 35 тысяч подростков, а в этом году - уже 60 тысяч.

Подготовила Ксения Колесникова

Общество Образование Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область Борьба с наркотиками
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