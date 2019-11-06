Сотрудник транспортной полиции Москвы попытался съесть взятку

В столице майор транспортной полиции, задержанный при получении взятки, попытался уничтожить незаконно полученные деньги.

Он намеревался съесть 10 тысяч рублей, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Пятитысячную и тысячную купюру майор успел проглотить почти полностью, заев их семечками из ящика рабочего стола, однако съесть еще четыре банкноты не успел.

В сообщении, опубликованном на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, подтверждается задержание сотрудника полиции на станции Тушино. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).