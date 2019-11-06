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06.11.2019 17:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сотрудник транспортной полиции Москвы попытался съесть взятку

Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

В столице майор транспортной полиции, задержанный при получении взятки, попытался уничтожить незаконно полученные деньги.

Он намеревался съесть 10 тысяч рублей, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Фото: istockphoto.com
Начальник полиции подмосковного Ступина задержан за получение взятки

Пятитысячную и тысячную купюру майор успел проглотить почти полностью, заев их семечками из ящика рабочего стола, однако съесть еще четыре банкноты не успел.

В сообщении, опубликованном на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, подтверждается задержание сотрудника полиции на станции Тушино. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

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