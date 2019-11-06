В Савеловском районном суде Москвы закончилось рассмотрение иска активистки оппозиционного движения Алены Поповой, которая настаивала на незаконности работы столичной системы видеораспознавания лиц. Суд признал законной необходимость этой системы.

В ходе процесса Попова заявила о нарушении защищаемого Конституцией РФ права на неприкосновенность личных данных. Довольно эмоционально она заявила, что "с ужасом узнала о том, что столичные власти собирают наши данные и помещают их в неизвестно какую базу". Она сообщила в суде, что "лично изучила законы и убедилась, что нет такого закона, который позволял бы вводить режим тотальной слежки за гражданами в нарушение их права на частную жизнь, обеспеченную 23 статьей Конституции РФ".

Представитель столичного департамента информационных технологий, по данным ТАСС, в суде заявила, что технология распознавания лиц не нарушает прав граждан и направлена на повышение безопасности. Эта технология не является запрещенной и направлена на реализацию публичных государственных задач.

Известно, что съемка камерами в столице осуществляется в общественных местах, что соответствует нормам закона. Но в то же время отсутствует публичный доступ к информации, собранной камерами. При необходимости эта информация доступна только сотрудникам правоохранительных органов, судам и адвокатам.

Интересно, что похититель картины Куинджи "Ай-Петри" был обнаружен как раз благодаря системе камер распознавания лиц.