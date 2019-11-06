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06.11.2019 14:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

С первого взгляда

Видеосистема распознавания лиц признана законной
Текст: Владимир Полетаев
В Савеловском районном суде Москвы закончилось рассмотрение иска активистки оппозиционного движения Алены Поповой, которая настаивала на незаконности работы столичной системы видеораспознавания лиц. Суд признал законной необходимость этой системы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
ГАИ ищет способы, как предупредить водителя о комплексах фотовидеофиксации

В ходе процесса Попова заявила о нарушении защищаемого Конституцией РФ права на неприкосновенность личных данных. Довольно эмоционально она заявила, что "с ужасом узнала о том, что столичные власти собирают наши данные и помещают их в неизвестно какую базу". Она сообщила в суде, что "лично изучила законы и убедилась, что нет такого закона, который позволял бы вводить режим тотальной слежки за гражданами в нарушение их права на частную жизнь, обеспеченную 23 статьей Конституции РФ".

Представитель столичного департамента информационных технологий, по данным ТАСС, в суде заявила, что технология распознавания лиц не нарушает прав граждан и направлена на повышение безопасности. Эта технология не является запрещенной и направлена на реализацию публичных государственных задач.

Фото: Александр Корольков
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Известно, что съемка камерами в столице осуществляется в общественных местах, что соответствует нормам закона. Но в то же время отсутствует публичный доступ к информации, собранной камерами. При необходимости эта информация доступна только сотрудникам правоохранительных органов, судам и адвокатам.

Интересно, что похититель картины Куинджи "Ай-Петри" был обнаружен как раз благодаря системе камер распознавания лиц.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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