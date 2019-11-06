В регионах ЦФО начала работу новая программа защиты обманутых дольщиков. Большинство объектов планируют сдать в эксплуатацию к 2021 году. Тем, чьи дома достроить невозможно, вместо ключей от квартир будут выплачивать денежные компенсации.

Условия разморозки

В середине октября в Костроме прошла встреча властей с дольщиками проблемных домов компании "Костромагорстрой", строительство которых оказалось заморожено. Руководитель компании попал под суд, а банкротство строительного гиганта оставило без крова сотни людей.

По данным областного департамента строительства, сегодня в Костроме не достроено четыре многоквартирных дома холдинга "Костромагорстрой". В трех из них строительные работы не ведутся. Это дома 9а и 9б в микрорайоне "Новый город" и один - на улице Галичской. Несмотря на все усилия властей, найти местного санатора для завершения некоторых объектов до сих пор не удалось.

Чтобы помочь дольщикам получить долгожданные ключи, чиновники направили информацию о проблемных домах в федеральный Фонд защиты прав дольщиков для принятия решения о завершении строительства объектов с привлечением федерального финансирования. "Костромская область одна из первых приняла решение о создании регионального фонда и предусмотрела финансирование для обеспечения его работы - соответствующие изменения в областной бюджет были внесены на заседании облдумы в середине сентября. Специалисты уже провели предварительные расчеты стоимости работ", - рассказали в обладминистрации.

Из всех обманутых дольщиков "Костромагорстроя" в лучшем положении оказались будущие жильцы дома на улице Галичской: помимо варианта с достройкой объекта за счет фонда, администрация региона нашла возможность завершить строительство благодаря разработанному в области механизму - с предоставлением санатору земельных участков. С инвестором, который до этого достроил проблемный дом "Костромагорстроя" на Рабочем проспекте, власти предварительно уже договорились.

Администрация Костромы предоставит санатору земельные участки для компенсации затрат

Как сообщил руководитель компании-инвестора Алексей Смирнов, в ближайшее время строители готовы выйти на объект, однако для реализации проекта необходимо полное согласие всех обманутых дольщиков данного многоквартирного дома о смене подрядчика.

- Со своей стороны мы ускорим принятие решений, а администрация города предоставит санатору земельные участки для компенсации затрат. От дольщиков требуется единое решение о достройке дома, - пояснил глава региона Сергей Ситников.

Обманутым дольщикам замороженного дома 9а в микрорайоне "Новый город" новоселья придется ждать дольше. Как пояснили власти, для включения этих многоэтажек в федеральную программу по достройке объектов необходимо принятие окончательного решения о банкротстве ООО ИСПО "Костромагорстрой". Это обязательное условие получения финансирования. Дом готов на 75 процентов, поэтому надежда на завершение его строительства очень высока. Ожидается, что после получения всех согласований многоэтажку могут сдать в эксплуатацию в декабре 2020 года.

Что касается дольщиков многоквартирного дома 9б, техническая готовность которого составляет лишь 15 процентов, то им, скорее всего, выдадут не ключи от новых квартир, а денежные компенсации. "Дом был спроектирован под определенные железобетонные панели, которые сегодня не производятся", - пояснили свое решение власти.

Как рассказала по итогам встречи дольщик многоквартирного дома на улице Галичской Ольга Коровина, дольщики намерены детально изучить варианты, предложенные властями.

- Нам предложили два варианта достройки нашего дома - ждать федеральных денег или рассмотреть вариант с санатором, - пояснила она. - Нам самим, я думаю, ближе вариант с санаторством - как более перспективный и быстрый.

В 2018 году в Костромской области был принят закон, который позволяет привлекать для достройки проблемных домов инвесторов, компенсируя их затраты путем предоставления земельных участков без торгов. Благодаря новому механизму в 2018 году в Костроме был достроен 100-квартирный дом на Рабочем проспекте, ключи от своих квартир получили 97 дольщиков. Затем удалось ввести в эксплуатацию дома на улице Катушечной и в поселке Никольское - новоселье справили еще 45 семей. Всего в 2018 году были достроены три проблемных дома, квартиры в которых по договорам долевого участия получили 142 семьи. За шесть месяцев 2019-го удалось завершить достройку и ввести в эксплуатацию еще шесть проблемных домов. Всего с 2017 года на территории региона ключи от новых квартир получили 563 дольщика.

Лишние этажи

Во Владимирской области, как и в Костроме, разработан механизм, который позволяет органам местного самоуправления предоставлять юридическим лицам земельные участки в аренду без проведения торгов. Благодаря этому в регионе строят многоквартирные дома, в которых не менее 10 процентов общей площади жилых помещений застройщики передают в собственность обманутым дольщикам. Сейчас одним из самых проблемных стал владимирский микрорайон Веризино, где из-за банкротства ООО "Вертикаль" оказалось приостановлено строительство жилых домов N 14, 17, 30 и 31. Еще один скандальный объект - многоэтажка на улице Центральной. Она достроена, но не вводится в эксплуатацию из-за того, что застройщик превысил предельно допустимую этажность здания. Пока не принято окончательное решение - заставят ли власти застройщика снести лишние этажи, чтобы получить разрешение на ввод дома, либо согласятся ради дольщиков на изменение градостроительных документов. Как сообщили в администрации региона, власти разработали "дорожную карту", которая позволит решить проблему пострадавших дольщиков до конца 2021 года.

Выбор возможен

В конце октября власти Ивановской области, серьезно пострадавшей от банкротства строительного гиганта "СУ-155", подписали соглашение с федеральным Фондом защиты прав дольщиков о софинансировании достройки ряда проблемных домов. Для того чтобы ввести в строй замороженные объекты, в Иванове создали региональный Фонд по защите прав граждан - участников долевого строительства. Это дало возможность привлекать федеральные средства на завершение строительства проблемных объектов. Общий объем финансирования, выделенного в текущем году Фонду защиты прав дольщиков, составляет 16 миллиардов рублей.

По планам властей благодаря помощи федерального центра пострадавшие дольщики ивановских компаний-банкротов получат либо ключи от квартир, либо деньги. "Последний вариант возможен, если фонд по результатам проведенного обследования технического состояния здания выявит невозможность достройки или ее нецелесообразность, если на это потребуется более трех лет. В случае принятия решения в пользу выплат данная сумма не может быть меньше той, что была оплачена при заключении договоров долевого участия", - пояснили в облправительстве.

По данным облправительства, сейчас в Ивановской области насчитывается девять проблемных объектов, строительство которых ведется с привлечением средств 522 дольщиков. Благодаря помощи федерального центра на достройку дома на улице Рабфаковской в Иванове и на улицах Кочетовой и Чехова в Кохме поступит 371 миллион рублей. Доля софинансирования из областного бюджета составит 26 миллионов.

Не только жилье

В Воронежской области доработали закон о правах дольщиков. Получить право на государственную поддержку в случае, если застройщик не исполнил свои обязательства, смогут и граждане, вложившие средства в нежилую недвижимость. Меры защиты обманутых дольщиков распространены на тех, кто приобретал нежилые помещения или машино-места в строящихся зданиях. Причем эти здания могут быть любыми - а не только многоквартирными домами, как предусматривала прежняя версия закона. Главное, чтобы они возводились с привлечением денег граждан.

Кроме того, теперь в Воронежской области создана правовая основа для создания регионального Фонда защиты прав дольщиков. При необходимости эта унитарная НКО сможет заняться урегулированием обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками "долевки". На сегодня в регионе в рамках договоров долевого строительства возводится 132 многоквартирных дома, площадь жилых помещений в них составляет около 1,5 миллиона "квадратов". Обманутых дольщиков, согласно официальному реестру, нет. В 2010-м их было 4456 (с семьями - около 15 тысяч). В 2013 году был принят областной закон о защите прав дольщиков, который помог не только решить проблемы уже пострадавших граждан, но и наладить мониторинг ситуации на рынке "долевки", чтобы исключить подобное в будущем.